「ねぇ、それどこの？」「その習い事、うちもやらせようかな！」ママ友との会話で、こんな風に言われた経験はありませんか？ 仲が良いからこその情報交換、のはずが、なんだかモヤモヤ…。次第にエスカレートしていく「真似っこ」に、どう対処すれば？今回は、そんなママ友との絶妙な距離感に悩む2つのエピソードをご紹介。「ずっと仲良しで」という約束がエスカレート…

「気が合う」と思っていたママ友。しかし「ずっと仲良しでいよう」という約束をきっかけに、彼女の行動はエスカレート。子どもの習い事の真似から始まって、しまいには偶然を装ってパート先まで追いかけてきたり…。





主人公はプライバシーを侵され、まるでストーカーのような執着に恐怖を感じ始め、いつしか彼女を精神的に追い詰めていきます…。

この記事を読んで、多くの読者が「これはキツイ…」と共感の声を寄せています。「悪気がないのが一番タチが悪い」「はっきり言わないと伝わらないけど、関係が壊れるのも怖い」といったコメントも。

自分らしさを保ちたいだけなのに、相手を傷つけてしまうかもしれないというジレンマ。皆さんなら、このママ友にどう伝える？

夫から聞いた「理央にそっくりな人を見た」

夫からの「理央にそっくりな人を見た」という報告から物語は始まります。その人物は、娘が1歳の頃に児童館で出会ったママ友の美樹さん。



当初は一人でいる彼女を心配し、親切心から始まった関係。しかし、服装や持ち物、言動に至るまで、美樹さんは理央の真似をするように…。最初は気のせいだと思っていた小さな違和感は、次第に静かな恐怖へと変化していきます…。

こちらは、親切心から始まった関係が、次第に歪んでいく様子を描いたエピソード。読者からは、「良かれと思ってしたことが裏目に出る、ママ友あるある」「最初の違和感を見逃しちゃいけない」といった声が上がっています。

「あれ？」と思ったときに、うまく距離を取るスキルが必要なのかもしれません。共通するのはママ友との距離感の難しさ今回ご紹介した2つのエピソードは、どちらも「ママ友との距離感」という根深い問題です。少しでも「ん？」と感じたら、それは自分からのSOSサインなのかもしれません。