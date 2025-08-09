千駄木で見つけた、スパイス香るふわふわもっちりの「キャロットケーキ」
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のカフェ『百舌（もず）珈琲店』です。
朗らかな雰囲気と工夫を凝らしたおやつに心も体も癒やされる
高齢のご近所さんから親子連れ、学生など幅広い年代のおしゃべりでにぎわう店内。常連や一見など関係なく気さくに話しかけてくれる店主・三隅一亘俐さんのおかげで、自然と心がゆるむのだ。調理や焙煎を担当するのは、独立前に働いたカフェで三隅さんと意気投合したという佐々木雄大さん。
定番の中でリピート率の高いキャロットケーキは、細かく刻んだニンジンがぎっしり。佐々木さんの出身地・岩手県の南部小麦で作り出すふかふかでもっちりとした独特な食感がクセになる。
キャロットケーキ 800円
コーヒーは急須で淹れるのがこの店ならでは。ペーパーやネルを通さないためまろやかさが増し、香りの個性が際立つという。収穫したコーヒーチェリーをそのまま乾燥させた、希少なナチュラルプロセスのガテマラ産はぜひ急須珈琲で。爽やかな果実味のある香りがより強く感じられる。苦みはほとんどなく、紅茶を思わせる軽やかな味わいで何杯でも飲めそうだ。
店主：三隅一亘俐さん（左）、佐々木雄大さん（右）「オープンサンドやフレンチトーストもご用意しています」
『百舌（もず）珈琲店』
［住所］東京都文京区千駄木3-36-7
［電話］非公開
［営業時間］8時〜18時
［休日］月（祝は営業、翌休）
［交通］地下鉄千代田線千駄木駅EV出口から徒歩すぐ
※画像ギャラリーでは、まろやかな急須コーヒーの画像がご覧いただけます。
撮影／大西陽、取材／井島加恵
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
