新スタジアムアナウンサー

向井沙耶さん 就任!!

＼#横浜FC では、新たなスタジアムアナウンサーとして、#向井沙耶(むかい さや)さんが就任することとなりました✨



向井さんには、8/9(土)浦和レッズ戦より、横浜FCホームゲームにてスタジアムアナウンサーを務めていただきます…