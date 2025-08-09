　横浜FCは8日、フリーアナウンサーの向井沙耶さんが新たなスタジアムアナウンサーに就任することを発表した。9日にホームで行われるJ1第25節・浦和レッズ戦から担当する。

　向井さんは学生時代にサッカー経験があり、現在はフリーアナウンサー事務所『JOYSTAFF(ジョイスタッフ)』に所属。就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「シーズン途中ではございますが、これから横浜FCファミリーの一員として、皆様と応援させていただけることになりました!一緒にスタジアムをたくさん盛り上げていきましょう!ファン・サポーターの皆様、どうぞよろしくお願いいたします!」とコメントしている。

　クラブ公式X(旧ツイッター/@yokohama_fc)のリリースに対し、「ようこそ横浜FCへ!」「よろしくお願いします!」「う、うつくしい……こんな綺麗な方補強してしまうなんて」「めちゃくちゃ可愛い! なんか明るいニュースだ!」などの声が届いた。

