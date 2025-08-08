俳優「中尾明慶」、トヨタ新型「アルファード」を購入し話題！

俳優の中尾明慶さんが、2025年6月24日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、仕事の際の移動用として、新しいクルマを購入したことを報告しました。

これについて、ユーザーから多数反響が集まっています。

中尾さんが買った高級ミニバンとは!?（Photo：時事通信フォト）

【動画】超カッコイイ！ 「中尾明慶」×「高級ミニバン」の姿を動画で見る！

中尾さんといえば、1971年式のアメ車「プリムス・バラクーダ」や、高級SUVである「ランドローバー ディフェンダー」などを所有しているなど、クルマ好きとしても知られています。

そんな中尾さんは今回、自身のYouTubeで「また車買った。」と題し、トヨタ現行型の「アルファード」を購入したことを報告。「車買っちゃいました！」と嬉しそうな表情で報告する姿が印象的です。

ちなみに、以前にもアルファードを購入していたそうですが、今回はハイブリッドモデルをチョイスしたといい、「すごく燃費も良くなって」と嬉しそうに話します。

アルファードといえば、トヨタの言わずと知れた高級ミニバン。現行モデルは2023年6月に登場した4代目です。

ミニバンでありながら高級感溢れる内装と快適な乗り心地が特徴的で、ファミリーユーザーだけでなく、芸能人の送迎車として、また役員やVIPなどの送迎車としても使用されるなど、幅広い層に支持されています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm。また室内は室内長3005mm×室内幅1660mm×室内高1360mmと、非常にゆったりした空間となっています。

そんな車内の広さに加え、静粛性などにも優れていることから、アルファードは“高級ミニバン”としての地位や人気を確立しています。

なお、車両価格（税込み）は、一番安いモデルで510万円（消費税込み、以下同）、最上位のモデルになると1272万円に設定されています。

そんなアルファードを、今回「移動用」として、ドライバーに運転してもらう前提で購入した中尾さん。

「プレミアムなタイヤに変えよう」とタイヤ館へ向かい、ブリヂストン製のタイヤに交換後の車内では、揺れの少なさや高速道路での静かさに感動しっぱなしの中尾さんの姿も。

その後、「ちょっと俺運転してみようか！せっかくだから」「（早く運転したくて）ウズウズしてた」と話し、ドライバーと運転を代わり、自身で運転を始めます。

出発してすぐに「走り出しからもう違うよ！」と興奮ぎみの様子。走り出しの滑らかさや振動の少なさに感動し、「全然違うね、これ！嬉しいね！」と喜んだ様子でした。

※ ※ ※

今回の投稿にユーザーからは「納車おめでとう！」「ステキです」「かっこいい〜」「羨ましい」など納車を祝福する声、また「映像からも伝わって来る静かさ」の声も。

なかには「盗難されないように！」「盗まれないでね笑」とアルファードの盗難について心配する声なども集まっており、中尾さんの新たな愛車について多くのユーザーが反応する様子がうかがえました。