¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¡¦Ãæ°æ´ÆÆÄ¤¬ÎÞ¡¡¾¡ÍøÄ¾¸å¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ë¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡¹ÎÍ£³¡½£±°°Àî»ÖÊ÷¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤¬µÕÅ¾¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¤ò²¼¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤òÆÍÇË¡£Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤Ï¾¡ÍøÄ¾¸å¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»î¹ç¸å¤ËÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï6Æü¡¢º£Ç¯1·î¤ËÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¡¢Æ±¹»¤¬3·î¤Ë¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò5Æü¤ËÈ¯É½¡£6Æü¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¡Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³Ø¹»¤¬È¯É½¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ï¡Ê¿·¤·¤¤»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç½Í¡¹¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å7»þ29Ê¬³«»Ï¡£½øÈ×¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¼ººö¤«¤éÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡Ö¸©Âç²ñ¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤È¡×Áª¼ê¤ò¸ÝÉñ¡£¤½¤·¤ÆÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î¸åÈ¾¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¡£