¿Í¤ÈÌîÄ»¤¬¶¦À¸¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÃæ¹ñ¹Åì¾Ê·Ã½£»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£8·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê·Ã½£»Ô¤Ï¶áÇ¯¡¢´Ä¶²þÁ±¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ä»¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Â¸Ê¬¤Ë±Â¤ò¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¡£»ÔÆâ¤Îß®¸Ð¹ñ²È¼¾ÃÏ¸ø±à¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¹ñ²È1µéÊÝ¸îÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥Ä¥é¥Ø¥é¥µ¥®7±©¤ÎÈôÍè¤ò´Æ»ë°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±à´É¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥í¥Ä¥é¥Ø¥é¥µ¥®¤ÎÀ¸Â©¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç1Ëü±©¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£7±©¤Î³ÎÇ§¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢ß®¸Ð¼¾ÃÏ¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·Ã½£À¾¸Ð¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÏËèÇ¯100Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ä¥ë¤ä¥µ¥®¤ÎÉñ¤¦¸÷·Ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶²þÁ±¤ËÈ¼¤¤¡¢¤·¤å¤ó¤»¤Ä¹©»ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ï»¤Ä¤Î¾®Åç¤¬¡ÖÄ»Åç¡×¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯Á°¤ËÀé±©Í¾¤ê¤À¤Ã¤¿¥µ¥®Îà¤¬50¼ï°Ê¾åÌó1Ëü±©¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡·Ã½£¤Ï¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÏ¤êÄ»¤¬ÂÚºß¡¢±ÛÅß¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÓ¶ÈÉôÌç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿Ä»Îà¤Ï330¼ï¤òÄ¶¤¨¡¢ËèÇ¯¿ô½½Ëü±©¤ÎÅÏ¤êÄ»¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ãú³Ú¡Ë