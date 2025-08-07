比嘉愛未、素肌際立つ変形トップス姿に熱視線「美しすぎる」「どちらのブランドか知りたい」
【モデルプレス＝2025/08/07】女優の比嘉愛未が、6日に更新された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）の公式Instagramに登場。ゲスト出演した際の衣装が、話題を呼んでいる。
【写真】比嘉愛未「何と美しい」と話題の変形トップス姿
投稿では「前回のゲスト 比嘉愛未さんとの収録後のオフショット」と紹介。白いアメリカンスリーブ風のオフショルダートップスを着用した比嘉の美しい姿などを公開し、「クールな印象とは異なる、やんちゃな素顔を学生時代のエピソードも交えて、新たな一面が数々と明らかになりました」と収録の様子を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「何と美しい」「美しすぎて見惚れる」「白いトップスが素敵」「どちらのブランドか知りたい」「上品で大人っぽい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
