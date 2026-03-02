2024年に亡くなった中山美穂さんと亡くなる前日までLINEでやりとりをしていた歌舞伎俳優の片岡愛之助さん（53）が「人生、何が起きるかわからない」としみじみと語った。2026年3月1日放送のトーク番組「おしゃれクリップ」（テレビ朝日系）に片岡さんが出演し、「あの日」を振り返った。「UFOを何回か見てますからね」片岡さんは19歳の時に二代目片岡秀太郎の養子となり、六代目片岡愛之助を襲名。俳優の藤原紀香さんとの結婚生活