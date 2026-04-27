声優の梶裕貴（40）が26日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。下積み時代のエピソードを明かした。下積み時代はアルバイトをしながら、なかなか回ってこないオーディションのチャンスを待つ日々だったという梶。「貧乏生活をしつつ、『食べられる野草』っていう本が当時売ってて。お金が苦しい時はこの本にある草を食べれば、お金使わずに（すむと）思っていた」と梶が語る番組スタッフとの事