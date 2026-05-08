ゴールデンウィークが明け、「気分が乗らない」「頭がぼんやりする」という人も多いのでは？楽しみながら休養でき、自然と活力が戻る「スキマ時間の休み方」について、休養の専門家で医学博士の片野秀樹先生に教えてもらいました。心身を回復する「スキマ時間休養法」心身の活力を高めるスキマ時間の休養法は、全部で7タイプ。さらに大きく分類すると、体を休ませる「生理的休養」、心の活力を高める「心理的休養」、外部からア