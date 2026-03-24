2026年3月29日の放送をもって、40年の歴史に幕を閉じる『アッコにおまかせ！』。長らくTBS系列の日曜“お昼の顔”としてお茶の間を楽しませた和田アキ子だが、いよいよ1985年から務めてきた長寿番組の司会を降りる。【写真】視聴者が「もう終わってもいい」と思う、長寿番組ランキングTOP20ところが3月24日、『おまかせ！』終了のタイミングを見計らってか、4月7日からスタートする同局の新番組が発表された。タイトルは『アッ