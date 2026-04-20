声優の梶裕貴が、26日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』にゲスト出演することが発表された。予告映像が公開され、妻で声優の竹達彩奈もVTR出演し、テレビ初共演となる。【動画】号泣する妻・竹達彩奈…もらい泣きの梶裕貴公開された予告映像公式Xでは「4/26(日)放送のゲストは梶裕貴さん 今や世界を魅了する梶さんだが、下積み時代は長く苦しいものだった。当時を知る声優仲間、代永翼さん、森久保祥太郎さんからのコ