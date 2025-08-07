大人は「ちょい一癖ワンピ」が似合う！【ニトリのN+】で買えるんです♡

ガバッと着るだけでコーデの方向性を決めてくれるワンピース。ワンパターンな着こなしで終わらせないためには、ちょっぴり一癖がありつつも多彩な小物と合わせやすいデザインのものが重宝しそうです。そこで今回は【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】でGETできる、大人女性におすすめのワンピースをピックアップ！ 小物選び次第でテイストを変えられる、一軍候補をお届けします。

1枚でメリハリコーデが叶うドッキングデザイン

【N+】「異素材ドッキングワンピース」\4,990（税込）

こちらのワンピースはTシャツデザインのトップスに、ハリ感のあるナイロン素材のスカートをドッキングさせたデザインがポイント。トレンドのスポーティーな要素を取り入れたドローストリング入りのスカートが、メリハリのある着こなしを叶えてくれそうです。落ち着いた配色でカジュアルな印象になりすぎず、パンプスからスニーカーまで多彩なシューズとコーデを楽しめます。

ボリューム袖のシルエットで魅せるシンプルな一着

【N+】「ボリューム袖ワンピース」\3,990（税込）

タックを入れてボリュームを出した袖のディテールがコーデに一癖を与える一着。シルエットが絵になるシンプルなデザインは、旬の華やかなスカーフやデザイン性の高いバッグ・シューズとも盛りすぎ感なく合わせられそう。素材に適度な落ち感があることで横への広がりが抑えられており、すっきりと着こなしやすいのも大人におすすめのポイントに。

ストライプ柄でのっぺり見せないボリュームワンピ

【N+】「接触冷感ドットストライプボリュームワンピース」\3,192（税込・値下げ価格）

たっぷりと余白を持たせたボリューミーなシルエットによって、さらりと着こなしても脱無難を叶えてくれそうなこちらのアイテム。肩から身頃のラインが曖昧になるデザインは体型カバー役にも期待でき、前を開いて羽織として着回すのもアリ！ 一見、無地のように見える生地はさりげなく織り柄でストライプが表現されており、単色ながらのっぺりと見せません。

プリーツ × 小紋柄で品よく着映えるキャミワンピ

【N+】「小紋柄プリーツキャミワンピース」\3,490（税込）

Tシャツやブラウスなど、合わせるトップス次第でコーデの雰囲気をガラリと変えやすいキャミワンピース。全体にプリーツ加工を施すことで、ストンとしたIラインシルエットのなかに動きを出しているのがポイントです。一風変わった小紋柄も主張しすぎず、甘口に寄りすぎないのが魅力。シックなネイビーの色味も相まって、秋口まで頼りにできるはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ