紀藤正樹弁護士が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。元タレント中居正広氏（52）と元フジテレビアナウンサーの女性とのトラブルをめぐり、中居氏の代理人弁護士が6日、書面を通じてメディア各社に声明を発表したことについて言及した。

「週刊文春 電子版」が6日、「【衝撃スクープ】中居正広『性暴力』の全貌がついに分かった！《被害内容が記された通知書を入手」と題した記事を配信。中居側の代理人弁護士は声明を通じて反論した。

記事中に登場する「通知書」をめぐって「出所自体や真偽も不明なものですが、そもそも通知書というものは、書き手の一方的な認識を記載するものです」とし、「記事にある『通知書』なるものに記載されている表現・描写、『不同意性交罪に該当しうる性暴力であり、不法行為』等をはじめとした記載は、当職らの認識とは大きく異なるものです。また、当時を再現したかのような描写も、同様に異なるものです」と反論した。

また「この事案については一般的に性暴力という言葉から想起されるような行為ではなく、また不同意によるものではなかったものと、当職らは評価しています。かつ、法令に違反するようなものでもありません」「相手方代理人においては、相手方女性に対して守秘義務を遵守させるべき立場にありながら、結果として週利誌等の第三者媒体による情報開示が継続的に発生しておりますことは、極めて遺憾です」などと主張した。

紀藤氏は「そもそも中居氏代理人が『一般的に性暴力という言葉から想起されるような行為』はないと断じること自体にも守秘義務的に問題があり、被害者側が反論したくなるのは当然。真実は何か、互いに守秘義務を解除すべき時が来ているのでは」と投げかけた。

別の投稿で「補足:今回中居氏代理人が『不同意によるものではなかったものと当職らは評価』とか『念のため、当職らにて先日改めて当時の代理人弁護士に確認いたしましたところ同代理人弁護士も当初から一貫して同様の認識であると明言しておりました』と記述したことも、守秘義務上疑義があると思われます」と指摘した。