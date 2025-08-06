◇セ・リーグ 巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日 東京D）

巨人の2023年ドラフト2位左腕・森田駿哉投手（28）が6日のヤクルト戦（東京D）でプロ初先発登板。6回2安打無失点と一度も三塁を踏ませない快投で待望のプロ初勝利をマークした。

プロ初のお立ち台では終始落ち着いた声でしっかりとした受け答えをし、社会人の“きちんと感”を随所で見せていた森田。その後の囲み取材では「めちゃくちゃ緊張しました。試合より緊張しました」と本音？も口にした。

同学年の岸田行倫捕手（28）とは高校日本代表以来のバッテリー。「やっぱり心強いのはもう間違いないです」と振り返る。

そして、「野手でも、やっぱジョージとか泉口。同期が後ろ守ってくれてましたし、本当に頼もしい人たちが守ってくれてたので、自分のボールをしっかり投げることだけかなと思って投球しました」と2023年ドラフト同期のジョージこと佐々木俊輔外野手（25＝3位）、泉口友汰内野手（26＝4位）の存在もありがたかった。

お立ち台では、この日を待っていたG党から大歓声を浴びた。「凄いなって。でもあんまり目立ちたくはなかったので、できるならあんまり…ひそひそと行きたかったんですけど」とシャイなところも見せた28歳。「でもやっぱりああいう皆さんの声っていうのは凄いありがたいなと思いますし、もっと期待に応えていけるようにやっていきたいなと思います」と前向きに語った。

ドラフト同期だが、3学年下の泉口は3回に貴重な追加点となる中前適時打を放って援護。守備中もマウンドの森田に積極的に声をかけて支えてくれた。

「そうですね。泉口はもうオールスターにも出るスーパースターなんで、ちょっとおこがましいんですけど、ファインプレーもしてもらいましたし、本当に心強いなと思いながら今まで投げてました」とここでちゃめっけも出した森田。

プロ初勝利の記念球をどうするのか聞かれると「ボールですか。親にあげます。これでいいですか」と最後まで笑わせていた。