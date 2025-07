2025年7月25日、沖縄県に開業するテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

「ジャングリア沖縄」のアトラクション「DINOSAUR SAFARI(ダイナソー サファリ)」を紹介します。

ジャングリア沖縄「DINOSAUR SAFARI(ダイナソー サファリ)」

体験可能人数:最大11人/台 特殊車両3台同時走行

体験時間:約17分

対象年齢:4才以上※10才未満の方には、必ず16才以上の方が同伴

身長:95cm以上

体重:体重制限なし

アトラクション面積約45,000平米(東京ドーム約一個分)遭遇する恐竜18頭(トリケラトプス、ブラキオサウルス、アンキロサウルス、ステゴサウルス、T-rex)植栽数約5000本ブラキオサウルスの高さ約20mブラキオサウルスの股下約3.2mT-rexの全長約11.6m車体規格奥行き6,100mm×幅2,300mm×高さ2,470mm道幅(最も狭い部分)270cm最大傾斜草食恐竜ゾーン前斜面の勾配:38度池に落ちるときの斜面の勾配:10度

神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

コンセプトは、Power Vacance!!(パワーバカンス)です。

舞台となるのは亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景。

その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

もし、目の前に本物の恐竜が現れたら。

2025年夏、沖縄の広大な亜熱帯の森で、そんな夢のような、そしてスリルに満ちた体験が現実になります!

ここは、現代に恐竜が生きる世界。

しかし、ある日、巨大生物が施設を破壊し脱走するという緊急事態が発生します。

ゲストは事態の確認と収拾という重要なミッションを与えられた調査隊の一員として、熟練ドライバーが運転する12人乗りの大型オフロード車に乗り込みます。

S字カーブや急勾配の悪路をものともせず、車両はジャングルの奥深くへと爆走!

その先に広がるのは、VR映像ではない、世界最高峰のアニマトロニクス技術で生命を吹き込まれた、実在感あふれる恐竜たちの姿です。

穏やかな草食恐竜たちが暮らすサファリゾーンでは、3本の角が特徴のトリケラトプスや、

巨大なステゴサウルス

アンキロサウルスたちがゲストの前に次々と登場。

突如、目の前に現れるのは、全長約20mにもおよぶブラキオサウルス!

その巨大な体を揺らす姿は、まさに圧巻の一言です。

しかし、平和な時間は長くは続きません。

緊急避難を試みるも、シェルターの扉は開かず、調査隊は窮地に立たされます。

激しい咆哮とともに、亜熱帯の植物をなぎ倒して現れるのは、最凶の肉食恐竜T-REX!

猛スピードで迫りくるT-REXから逃れるため、

ジープは再び激しく疾走し、ついには退路を断たれ池の中へダイブ!

水しぶきが上がる中、絶体絶命の危機が訪れます。

息をのむような緊張感と、次々と巻き起こる予測不能な展開が楽しめます☆

果たして、調査隊はT-REXから逃げ切り、無事に生還することができるのでしょうか。

ジャングリア沖縄「DINOSAUR SAFARI(ダイナソー サファリ)」の紹介でした。

