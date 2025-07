【「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」PS5パッケージ版】 発売日:6月26日 価格:8,980円 セール価格:7,145円

Amazonにて、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は20%オフの7,145円。

本作は、ゲームクリエイターの小島秀夫氏率いるコジマプロダクションの新作アクションゲーム。プレーヤーは荷物を運びながら、敵として立ちはだかる人間やこの世ならざる存在に対処しながら崩壊した世界を徒歩や乗り物に乗って探索し、複雑かつ魅力的なSFストーリーの全貌を紐解いていく。

【『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 - ファイナル・トレーラー】

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved