À¶¸¶²ÌÌí¡ßÀ®ÅÄÎ¿¡ß¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤¬¡È¹¥¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡
¡¡¸¤¤¬¹¥¤¤À¡£ÉáÃÊ¤ÏÇÇÉ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ëº£¤Ï¸¤¤¬»ô¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤¯¤ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¥Ö¥É¥¦¡×ÍýÏÀ¡£¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤è¤êÂº¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢³¹¤Ç»¶ÊâÃæ¤Î¸¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÌ¾Á°¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
»²¹Í¡§À®ÅÄÎ¿¡¢¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¡ÉÌò¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¡ÈÆß¤µ¡É¤¬°¦¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¹õ¼Æ¤¬¡È¥µ¥¯¥é¡É¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÌ¾Á°¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ç¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥É¥¥ー¥ë¤Ë¡È¾·³¡É¤Ê¤ó¤Æ°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡Ö¹¥¤¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¸¤¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ËÜÇ½¡£¿Í¤¬²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¼Â¤ÏÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸å¤Å¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜÇ½Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿ÍÀ¸¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¸¤¤Î°ìÀ¸¤«¤éµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ëº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÆÍ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¸¤¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞÅª¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¤³¤¸¤é¤»Âç¿Í¤¿¤Á¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡×¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¸¤¡×¤«¤é¡£¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¸¤¤ÎÂ¸ºßÈ´¤¤Ç¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î²ÖÂ¼°¦»Ò¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤Î°¦¸¤¡¦¥µ¥¯¥é¡Êmie¡Ë¤È¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦Çòºê²÷¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤ÎÁêËÀ¸¤¡¦¾·³¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤Ï¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ï»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿Åª¤Ê¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢ÁÇÄ¾¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤¿¸¤¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö1¥ß¥ê¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸À¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤À¸¤Êª¤À¤È¶ì¾Ð¤¤¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤¦¥µ¥¯¥é¤È¾·³¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤ÏÆ°¤¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤¬°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤¬¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¤¤Î¼÷Ì¿¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤¡£¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ1Æü1Æü¤¬¤É¤ì¤Û¤Éµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¾¯¤·¤Ç¤â°¦¸¤¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤°¦¸¤¤¿¤Á¤Î°ìÀ¸¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÆü¡¹¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ü´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õµ¤¤È¿¼¤Þ¤ë¸¤¤ÎÆæ
¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸¤¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞÅª¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¡£Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¥½¥¦¥ë¤ÎÆ»¤ò¹âµé¼Ö¤ÇÁö¤ë¥¦¡¦¥½¥Ï¡Ê¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡Ë¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡ÖË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥½¥Ï¤Ï¡¢¿·¶½ºâÈ¶¡¦¥¦¥í¥¢¥°¥ëー¥×¤Î¼ã¤¸æÁâ»Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤â¡¢´Ú¹ñ¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤â¼Â¤Ë¥Ë¥¯¤¤¡£
¡¡ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ¾²È¤À¤È¤ï¤«¤ë¹ëÅ¡¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤È¤ÏÉÔÃç¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁÄÊì¤Ï¥½¥Ï¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤ê¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤Û¤É¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥½¥Ï¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁè¤¤¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤³¤«¤éºâ»º¤ò½ä¤ë¥É¥í¥É¥í°¦Áþ·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Ê¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¡£
¡¡¡ÖÍê¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤ÈÁÄÊì¤¬¥½¥Ï¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬¼ý¤á¤ë¼Ì¿¿Î©¤Æ¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¡Ö¾·³¡×¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥É¥¥ー¥ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¾·³¡×¤¬ºâÈ¶¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥ー¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¡Ö¾·³¡×¤¬1Ç¯Á°¡¢²÷¤Î¤â¤È¤ËÌÂ¤¤¸¤¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤¬¤³¤ì¤«¤é²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤¦¤À¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤«¤é¡¢ËÜ¾ì¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥í¥É¥í¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸¤¤¬´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡ü°¦¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö°¦¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ3ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¤³¤¸¤é¤»Âç¿Í¤¿¤Á¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡×¤À¤¬¡¢°¦»Ò¡¢²÷¡¢¥½¥Ï¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂè1ÏÃ¤«¤é¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Î¥º§ÁÊ¾Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°¦»Ò¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»öÊÁ¤¹¤Ã¤«¤ê°¦¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â·è¤·¤Æ±ßËþ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡°¦»Ò¤Û¤É¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏSNS¤ÎÉáµÚ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ê¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë°¦»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿²÷¤â¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤â°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥½¥Ï¤â¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤Ï¥¹¥ëー¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤¨¤ÆÅ¨¤âºî¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·²¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Ë¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤°ÂÁ´¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦·è¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤Î½éÎø¡¢¤½¤·¤ÆÌÂ¤¤¸¤¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ç¡¢´Ø¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢¹ÔÆ°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¾È¢¨ https://x.com/animalpro_1212/status/1920374062355751251¢¨ https://www.tbs.co.jp/hatsukoi_DOGs_tbs/about/
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë