気候変動の現状や将来的な予測を取りまとめる アメリカ 政府のイニシアチブ「国家気候評価(NCA)」のウェブサイトが削除され、地方自治体や一般の人々が貴重なレポートにアクセスできなくなったことが判明しました。 ドナルド・トランプ 大統領は以前から気候変動に否定的な姿勢を見せており、 科学 インフラへの打撃が深刻化しています。Websites hosting major US climate reports taken down | AP News

https://apnews.com/article/climate-change-national-assessment-nasa-white-house-057cec699caef90832d8b10f21a6ffe8NCAは1990年に成立した地球変動研究法の下で設立された、United States Global Change Research Program(USGCRP:米国地球変動研究プログラム)における主要なイニシアチブです。NCAは連邦政府機関や米国 科学 アカデミーの委員、さらに一般市民や専門家によって徹底的に審査されたレポートを定期的に発表しており、最新のレポートは2023年のものです。NCAのレポートは アメリカ 国内の詳細な地域に焦点を当てたものとなっており、州政府や地方自治体、一般の人々にとって、温暖化によって自分たちが住む場所で何が起こるのかを知る貴重なリソースとなっていました。たとえば2023年版のNCAレポートでは、 アメリカ の郡レベルまで拡大表示できるインタラクティブな地図帳が含まれていました。レポートによると、気候変動は アメリカ 国内のあらゆる地域で人々の安全・健康・生活にさまざまな影響を及ぼしており、少数民族やネイティブ アメリカ ンのコミュニティが不 釣り 合いに大きなリスクにさらされているとのこと。しかし、NCAとUSGCRPのウェブサイトは現地時間の2025年6月30日と7月1日に相次いで削除され、レポートにもアクセスできなくなってしまいました。 アメリカ 政府は、収集されたデータは法律に基づいて アメリカ 航空 宇宙 局( NAS A)内に保管されると述べたものの、それ以上の詳細は明らかにしなかったとのことです。AP通信は NAS Aやデータの調整を担当した アメリカ 海洋大気庁(NOAA)に問い合わせたものの、返答は得られませんでした。NCAの2014年版レポートの調整役を務めたアリゾナ大学の気候 科学 者キャシー・ジェイコブズ氏は、「全国の意思決定者にとって、NCAの 科学 的根拠を理解することは極めて重要です。これは アメリカ の気候に関する情報源として最も信頼性が高く、十分に検証されたものです。もしNCAレポートがもはや入手不可能だとしたら、これは アメリカ にとって悲しい日です。これは真実と人々の情報へのアクセスが改ざんされたことの証拠であり、気候関連の影響によって人々が被害を受けるリスクを実際に高める可能性があります」と述べています。 バラク・オバマ 元大統領の 科学 顧問を務めたハーバード大学の気候 科学 者ジョン・ホールドレン氏は、2014年のNCAレポート発表後にさまざまな州知事や市長、その他の地方自治体関係者から、レポートが役に立ったという報告を受けたとのこと。たとえば道路のかさ上げや防波堤の建設、病院の発電機を地下から屋上に移動させるかどうかの判断といった場面で、NCAレポートが活用されたそうです。複数のNCAレポートで ボランティア の執筆者を務めたテキサス工科大学の気候 科学 者キャサリン・ヘイホー氏は、「これは納税者の税金でまかなわれている政府のリソースであり、気候変動の影響に備えるための情報を提供するものです。この情報は市や州、または連邦政府機関が気候変動の影響に備える際に、主要な情報源となるものです」と述べました。過去のNCAレポートはNOAAのライブラリで探すことができます。しかし、 トランプ政権 はNCAレポートに携わった 科学 者や専門家約400人をまとめて解雇しており、将来のレポート発表が行われるかどうかも不透明です。Trump dismisses contributors to key US report on climate crisis preparedness | Trump administration | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/29/trump-fires-climate-report-contributorsまた、6月にはNOAAが運営していた気候変動に関するウェブサイト「climate.gov」が閉鎖され、コンテンツ作成に携わるスタッフが全員解雇されたことも報じられました。climate website employees laid off : NPRhttps://www.npr.org/2025/06/12/nx-s1-5431660/climate-us-government-website-changes