プレミアリーグで躍動する武闘派DFは今夏退団の可能性が浮上している。



『The Telegraph』によると、トッテナム・ホットスパーに所属する27歳のアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリード行きを検討しているという。



これまでジェノアやユヴェントス、アタランタとセリエAで結果を残したロメロは2021年にアタランタからトッテナムにレンタル移籍をすると、その翌年には完全移籍でトッテナムに加入。ロメロはプレミアリーグでも高いパフォーマンスを披露し続けており、これまで公式戦通算124試合に出場し、7ゴールを記録。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ18試合に先発出場するなどクラブの絶対的な守備の要として活躍している。





