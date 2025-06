全米でメガヒットを記録したノンストップ・サバイバルホラー『罪人たち』が6月20日より公開。主人公の双子の兄弟を一人二役で演じたマイケル・B・ジョーダンにフォーカスする特別映像が解禁された。

『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』ライアン・クーグラー監督が手掛ける本作は、1930年代アメリカ南部の田舎町を舞台に、黒人たちの夢と欲望を詰め込んだダンスホールが、“招かざる客”によって惨劇の舞台と化す様を描く。ジョーダンは、暗黒街シカゴで稼いだ金を手に故郷へと舞い戻り、一攫千金の夢を賭けてダンスホールを開く双子の兄弟スモークとスタックを演じている。

映像には、ライアン・クーグラー監督やキャストのマイケル・B・ジョーダン、ウンミ・モサク、ヘイリー・スタインフェルドらが登場。心に重荷を抱えた物静かな兄スモークと、常に笑顔で警戒な弟スタックを、ジョーダンが見事に演じ分けたことが語られている。

動画が表示されない方はこちら



シーンごとに兄と弟を演じるため、同じ場面を最低でも2回撮影するタフな現場が続いたジョーダンは、「スモークとスタックを演じ分けるのは信じられないような経験」と振り返る。また、クーグラー監督は「マイケルがこの二役を40〜50回も同じ日に演じられるか、まるで実験のようだった」と撮影中の印象を語り、スモークの元恋人アニーを演じたウンミ・モサクは、「スモークとスタックのどちらがセットに入ってきたか、背を向けていても分かった」とジョーダンの脅威の演技力を証言している。

『罪人たち』(※よみ:つみびとたち)

6月20日(金) IMAX®及び 2D 字幕、Dolby Cinema®で劇場公開

© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema® is a registered trademark of Dolby Laboratories