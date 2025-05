½ÂÃ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î13Å¹¡ÒÂçÌÚ½ßÉ×¤Î5·î¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡Ó

グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは!」と思った新店をずらりと紹介します。

未来の料理と大人の洋食的フレンチ、虎ノ門横丁の楽しいイタリアン

独創的で、ちゃんとおいしい

5月2日、東京駅と日本橋駅の間、八重洲にイノヴェーティブキッチン「8go(エゴ)」がオープンしました。「nol」の野田達也シェフがプロデュースで、カフェのようなカジュアルな店内ながら、繰り出される料理はまさに革新的。

食材からソース、デザートに至るまで、これからの食の在り方を提示するような料理のオンパレードですが、今年27歳のIbukiシェフのセンスがいいので、どのお皿もおいしく着地しています。グルテンフリー、ヴィーガン料理も充実。丸の内周辺の健康志向が高い層に「発見」されて混む前に、訪れたほうがいいでしょう。

隣には昨年11月にオープンし、飲食店関係者の話題を呼んだ「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」が併設されています。

椎茸の一口グラタン 出典:ぼくの食べ歩き日記さん

溜池山王にオープンした大人の洋食店

<店舗情報>◆8go住所 : 東京都中央区八重洲1-4-16 八重仲ダイニング B2FTEL : 070-8970-5274

4月16日、溜池山王に大人の洋食店と呼びたくなるようなビストロ「arrosoir」がオープンしました。銀座に移転した「アマラントス」の場所で、姉妹店です。新開才也シェフは「代官山小川軒」で修業後、日本のイノヴェーティブレストランの走りともいうべき赤坂の「アロニア・ド・タカザワ」に。吉祥寺「ビストロ ハッチ」を経て「プルミエ レタージュ」でシェフになりました。ですから、西荻窪「オステリア トレ パッツィ」の松原兄弟や「ビストロH」廣瀬康二シェフと共に仕事をした関係になります。

8,500円のプリフィクスコースのみですが、選択肢が多くアラカルトのような感覚。付け合わせでパン粉を使った塩味の調味料が出て、好きに料理にかけられます。さらにメインには土鍋ご飯も用意されていて、昆布締めした猪のローストにぴったり。締めのナポリタン(+800円)まで堪能してしまいました。BGMは70年代の日本のシティポップで、大人が喜ぶ世界観が確立されています。好きな人にはたまらないでしょう。

猪のロティ ソースピカンテ

あの良店が、味と雰囲気そのままで虎ノ門に

<店舗情報>◆arrosoir住所 : 東京都港区赤坂2-18-5 FUN ART AKASAKA 2FTEL : 03-6807-4427

虎ノ門横丁のプロデューサーでもあるマッキー牧元さんから「いいお店が入ったよ」と教えてもらったのが、4月18日に横丁にオープンしたイタリアン「FLAMINGO TORAnoMON」です。恵比寿「フラミンゴ」を屈指の人気店に育てた岡田一歩さんが、こちらでもサービスを担当。その高いコミュニケーション力で、活気あふれる店内を作り上げています。

平日は15時、土曜は14時、日曜は13時からオープンしていて、グラスワインがなんと30種。自家製アリッサのペンネや特製チキンなどナチュラルワインが進むメニューも揃っていて、早い時間から至福の時間を過ごせます。

自家製ソーセージ

惜しまれつつ閉店も、妻と愛娘の手で復活

<店舗情報>◆FLAMINGO住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁TEL : 050-5596-4772

実は1週間に2度も訪れてしまったのが小料理店「南麻布 あら㐂」です。2000年に荒木孝夫さんが創業。そのおいしさと人柄で多くの著名人にも愛された名店でしたが、昨年夏に急逝。惜しまれつつ閉店したものの3月10日、今年まだ26歳という、娘のかれんさんが厨房に立ち、復活したのです。幼少期より父に連れられて築地に通っていたというだけあり、筋の良さはかつての常連も驚くほど。

「呑兵衛に愛される店にしたいです」と語ってくれましたが、甘海老の酒盗和え、うどのきんぴら、くりから焼きなど、まさに酒を呼ぶ味で、アジフライの上質な身色はうっとりするほど。サービスを担当するお母様のかすみさんはさすがの接客ぶりで、日本酒はきちんと正一合。厨房の奥ではお祖父様が見守り、なんともいい雰囲気。飲食店は人なんだと、つくづく実感しました。そして孝夫さんの頃からの名物である、350gの岩中豚のとんかつは外せません。食べきれなければ持ち帰りも可なのですが、きれいな味で2人でぺろりと。最強の酒肴でした。

岩中豚 とんかつ

吉野家公認「右京丼」

<店舗情報>◆南麻布 あら㐂住所 : 東京都港区南麻布2-6-17TEL : 03-3798-1995

その「あら㐂」さんを教えてくれた「十番右京」「歌京」などの大ヒット店を持つ岡田右京さんの新店が、5月1日にオープンした麻布十番の「百彩右京」です。

「十番右京ナチュールスタンド」がリニューアルして、人気メニューが充実した居酒屋に。最大のウリは「右京丼」の登場でしょう。吉野家の豚丼に牛皿を加えて食べるという、右京さんの“発明”がSNSで話題となり、なんと吉野家の公式ガイドブックにも掲載されました。そのオマージュメニューなのですが、お茶碗サイズなのでお腹がいっぱいでも大丈夫。ぜひオーダーしてみてください。

右京丼

創作系讃岐うどんのオープンと人気博多うどん店の東京初進出

人気讃岐うどん店の新しい試み

<店舗情報>◆百彩右京住所 : 東京都港区麻布十番2-6-3TEL : 050-5456-1051

5月9日、渋谷にオープンしたのが「香川一福ART(アール)」。「Fry家」などを経営し、「香川 一福」をフランチャイズ展開する(株)StyLeの新店で、讃岐系の創作うどんです。

既存店と違う試みは麺。偶数の日は太麺、奇数の日は細麺だけのメニューになります。偶数日だったので、太麺にしかない「カルボナーラうどん」をオーダー。味変用に黒胡椒と出汁が付いてきます。混ぜると隠れていた黄身が現れ黄金色に。バター、チーズ、黒胡椒と特有の伸びる麺が絡まり夢中になる味でした。奇数の日だけの「生姜焼きぶっかけ」という、とても気になるメニューもあったので、思わず再訪。冷たく喉ごしのいい細麺と、熱々でやわらかな生姜焼き、さらにカイワレ大根、卵黄、天かす、かつお節などのうまみが加わり、こちらも大満足の一杯でした。

カルボナーラうどん 写真:お店から

またまた、福岡の有名うどんが東京に

<店舗情報>◆香川一福ART住所 : 東京都渋谷区渋谷3-17-4 アクシーズ7号館ビル 1FTEL : 050-5456-1029

4月21日、東急プラザ原宿「ハラカド」の5階には「因幡(いなば)うどん」がオープンしました。「資(すけ)さんうどん」に続き福岡の有名店が東京に進出です。

博多うどんの特徴は軟らかいうどんと出汁、そしてごぼ天などの揚げ物。麺がスープを吸ってふやけていくのがたまらなくおいしいんです。因幡うどん特有の穏やかな出汁も、かき揚げのようなごぼ天の油が溶けてコクが増します。実は2015年に博多うどんのおいしさを伝えるべく『博多うどんはなぜ関門海峡を越えなかったのか』(サカキシンイチロウ著/ぴあ)という本を編集した経験があります。その立場からすると、ぜひ次は「牧のうどん」に出てきてほしいと願っています。

モダンごぼう天うどん

超人気中華の姉妹店と行列タコスの新店をスタンディングで

組み合わせの妙にうなる、創作中華

<店舗情報>◆因幡うどん ハラカド店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」 5FTEL : 03-5962-7059

4月8日、ようやくお目見えしたのが渋谷の「立食 型破離」です。自由が丘で旋風を起こした「立呑み中華 起率礼」の姉妹店で、こちらもスタンディング。実は一度、2月21日に開店しました。しかしカウンターの配置や厨房に納得がいかず、いったん閉店して改めてのオープンです。

1階に人気立ち飲み「嚔(アチュー)」があるビルの2階ですが、店名通り型破りな店を目指したいということで、あえて看板は出さず。料理も和食出身の店主・正木勇貴さんが工夫を凝らした創作中華です。「空心菜の鰹昆布×貝出汁塩炒め」はムール貝が入っていてびっくり。「唐墨の黄金チャーハン」と共にいただくと最高でした。16時から23時までの営業なので、ゼロ次会にも締めにも活用できます。

空心菜の鰹昆布×貝出汁塩炒め

「立食 型破離」の動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DJ_U-sHBSar/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

今なら穴場。在日メキシコ人も大満足のタコス

<店舗情報>◆立食 型破離住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-15-7 アネックスサクマTEL : 03-4400-8973

4月27日、恵比寿の渋谷橋歩道橋そばにオープンしたのは「タコス・トレス・エルマノス」です。本店は山中湖にあるのですが、昨年4月にオープンした原宿店は、7〜8割が海外の観光客や在日メキシコ人などで大盛況。アメリカ経由ではない、本場の味がそのまま楽しめるという評判ゆえです。

幸いというべきか、こちらはまだ穴場状態。強くトウモロコシを感じる直径10センチほどの5枚のトルティーヤの上にどっさりと牛肉や豚肉のコンフィ、玉ねぎ、パクチーがのり、サルサがかかっています。これにライムをギュッと搾り、手がベトベトになることなどお構いなく、立ったまま齧り付く。肉の豊かな食感と、強い辛み、さわやかな酸味がたまりません。

カルニタス

渋谷の隠れ家エリアには大注目の中華が。宮益坂はラーメンの新店ラッシュ

渋谷で屈指の、大人のレストラン

<店舗情報>◆Tacos 3 Hermanos Ebisu住所 : 東京都渋谷区広尾1-16-1 恵比寿広尾スクエアビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

先月お伝えした渋谷セルリアンタワーの裏側、桜丘町と南平台町の間の“グルメ坂”。3月10日、この坂の途中にオープンしたのが中華「蓮華(れんか)」です。オーナーシェフの後藤吾基秀さんは「筑紫樓」を経て「礼華」で16年。そのうち7年を青山一丁目の「中国料理 礼華 青鸞居」で料理長を務め、独立しました。

奥行きが広く、ゆったりしたカウンター7席と個室という空間。8,800円のコースをいただきましたが、金華ハムを削りかけたホタテと白腐乳の揚げワンタンや、やわらかい身とカリッとした皮目のコントラストが印象的な勝浦のキンメダイ、そしてスペシャリテである季節の野菜とカダイフものせた北京ダックなど、どれも美しく食欲をそそり、洗練された味。酒類も充実しています。プライベートにも会食にも適した、渋谷では屈指の大人のレストランではないでしょうか。

北京ダック

早くも話題の駅前おにぎりと、オリジナルメニューも作れるキンパ

宮益坂にラーメン開店ラッシュ

<店舗情報>◆蓮華住所 : 東京都渋谷区桜丘町29-22 夢玄坂 102TEL : 050-5596-2760

同じく渋谷の宮益坂には最近、続々と有名チェーンのラーメン店がオープンしています。昨年6月に「横濱家系ラーメン 川島家」が、そして今年3月10日に「どうとんぼり神座」、31日に「ラーメン魅力屋」、5月11日には「らーめん鴨to葱」とラッシュ状態。

そんな中、4月24日、渋谷郵便局先の路地にオープンしたのが「和牛らーめん 極」です。牛骨出汁の白湯スープで、飲み干せるやさしい味。玉ねぎのアクセントが利いていて、何より特注という、細麺の食感は素晴らしいものでした。しかし私が頼んだのは一番安い1,200円の「和牛らーめん」で、細切りのもも肉のチャーシューと甘辛く煮込んだすね肉のチャーシュー。恐らくこちらの真価は、大判の肩ロースのチャーシューが入った「和牛霜降らーめん」(1,350円)や「極上和牛らーめん」(2,450円)にあるのだと思います。

和牛らーめん

料理研究家が監修するおにぎり

<店舗情報>◆和牛らーめん 極住所 : 東京都渋谷区渋谷1-12-12 宮益坂東豊エステート 101TEL : 03-6450-6565

おにぎりは相変わらず大人気ですが、4月29日には目黒の駅前におにぎり「こめ笑」がオープンしました。人気料理研究家arikoさんが監修しているだけあって、メニューは魅力的。

20種ほどの中から悩んだ末に、博多の味市春香なごみの具を入れた「焼き鯖カリ梅」と店員さんおすすめの「えのき南蛮味噌」、そしてインスタで気になっていた期間限定「絶品ローストビーフ」を。どれもバランスが良く満足でしたが、特にローストビーフは塩昆布とホースラディッシュのアクセントが絶妙でした。イートインもできて、オリジナルな豚汁は人気のようです。

絶品ローストビーフ、焼き鯖カリ梅、えのき南蛮味噌

オリジナルキンパが作れる

<店舗情報>◆こめ笑 目黒店住所 : 東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル 1FTEL : 03-6450-3050

こちらはキンパです。4月27日、 麻布十番に22歳の女性店主が営む「REbeliy Kimbap(リベリーキンパ)」がオープンしました。

小料理店「麻布369」を昼に間借りして週4日間の営業です。「ノーマルキンパ」と「アボカドチーズ牛キンパ」をいただきましたが、味のベースは韓国出身の母親のレシピとのことで、穏やかなおいしさ。3種ずつあるメイン、お米と8種のトッピングを選んでオリジナルキンパも作れるようで、これも楽しそうです。

ノーマルキンパ、アボカドチーズ牛キンパ

【店舗カセット入ル】

文・撮影/大木淳夫

※価格は税込です

教えてくれた人

大木淳夫

「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。 好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。最新刊「東京最高のレストラン2025」が発売中。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 渋谷にやってきた独創的な讃岐うどんなど、注目の13店〈大木淳夫の5月の新店アドレス〉 first appeared on 食べログマガジン.