OpenAIの「Responses API」は「ウェブ検索」「ファイル検索」「コンピューターの操作」などの機能を備えたAPIで、OpenAIのAIモデルを用いたAIエージェントの作成に適しています。そんなResponses APIがツール間のデータ連携方法を定めるプロトコル「Model Context Protocol(MCP)」に対応し、API経由でOpenAI以外のサービスにアクセスできるようになりました。また、Responses APIで画像生成機能も使えるようになっています。

New as of today: @stripe MCP in @OpenAI Responses API. Just plop in your API key and prompt Stripe in your agentic workflows.



Here’s a quick demo. (Feedback and feature requests welcome!) pic.twitter.com/pA4e1vg563— Jeff Weinstein (@jeff_weinstein) May 21, 2025

In order to best support the ecosystem and contribute to this developing standard, OpenAI has also joined the steering committee for MCP.



Get started with MCP <> Responses API: https://t.co/VkNwtKm4ta— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) May 21, 2025

Image generation is now available as a tool with the Responses API. Stream previews of images as they’re being generated, and enable multi-turn edits to granularly refine images step-by-step.https://t.co/k0SySQrkQu pic.twitter.com/f41KJnAtHG— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) May 21, 2025

New tools and features in the Responses API | OpenAIhttps://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/MCPはツール間でのデータ受け渡し方法を定めるプロトコルで、MCPに対応したツール同士なら簡単に出力結果をやり取りすることができます。MCPはAI開発企業のAnthropicが2024年11月に発表したもので、記事作成時点ではCloudflareやStripe、Shopify、Zapierなど数多くのサービスがMCPに対応しています。新たにResponses APIがMCPに対応したことで、OpenAIのAIモデルとCloudflareやStripeなどのサービスを連携させることが可能になりました。Stripeのプロダクトディレクターを務めるジェフ・ワインスタイン氏は例として「Responses APIとStripeを連携して支払いリンクの生成を自動化するデモ動画」をX(旧Twitter)に投稿しています。OpenAIはResponses APIとMCPの連携に関するドキュメントを以下のリンク先で公開しています。Remote MCP - OpenAI APIhttps://platform.openai.com/docs/guides/tools-remote-mcpさらに、OpenAIはMCPそのものの開発にも貢献することを表明しています。また、Responses API経由で画像生成機能を使えるようにもなりました。API経由で画像の生成を指示できるだけでなく、生成過程を確認しつつ段階的に詳細な指示を追加することもできます。