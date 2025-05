【シーズン3「Breakthrogh」】 今夏 実装予定

NEXONとNEXON Gamesは、今夏にリリースを予定しているTPSルートシューター「The First Descendant」のメガアップデートであるシーズン3「Breakthrogh」の詳細を公開した。

これは、5月11日(現地時間)にアメリカ・ボストンで開催されたPAX East 2025の開発者ライブ配信において発表されたもの。開発者ライブ配信では、エグゼクティブプロデューサーのイ・ボムジュン氏とクリエイティブディレクターのチュ・ミンソク氏が、詳細を初公開した。

次期アップデートでは、プレーヤーが探索可能な広大な新フィールドやスタイリッシュなホバーバイク、強大な敵に挑む「コロッサス・フィールドレイド」、プレーヤー専用のソーシャルスペース「ラウンジ」など多彩な新コンテンツが登場する。5月22日には、新スキン「ギルデッド・デス・ブロッサム」もリリース予定。

ユーザーからの強い要望を受け、スクウェア・エニックスのアクションRPG「NieR:Automata」とのコラボレーションも決定した。他ゲームとのIPコラボは今回が初めてとなる。

今年2025年7月に「The First Descendant」がリリース1周年を迎えることを記念し、アニバーサリーイベント「TFD Fest」の開催も予定されている。イベント期間中は、特別イベントやスキンコンテスト、アニバーサリーアイテムなど周年を祝うさまざまなコンテンツが展開される。

シーズン3「Breakthrough」について

新たなマッシブ・フィールド「Axion Plains」

かつては希望に満ちた前哨地だった「Axion Plains」。この広大な新フィールドは、現在ではヴォイドストームの影響によって荒廃し、強大な敵コロッサスの脅威にさらされている。プレーヤーはこの地で、人工生物と突然変異した獣たちによるかつてない脅威に直面する。

新システム「ホバーバイク」登場

新たなシステム「ホバーバイク」が登場。「ホバーバイク」により広大なフィールドを、ブーストやジャンプ機能を駆使しながらダイナミックに走破することが可能になる。シーズン3期間中にログインするだけで、全プレーヤーが標準仕様のホバーバイクを入手可能。

フィールド内の探索を通じて、「加速モデル」や「ブーストモデル」など上位仕様のホバーバイクも入手可能となる。カスタマイズ・アップグレードも可能で、移動手段としてだけでなく新たなプレイスタイルを切り開くコンテンツとしても期待される。

新コンテンツ「コロッサス・フィールドレイド」

「コロッサス・フィールドレイド」は、8人のプレーヤーによるレイドコンテンツ。これまでにないスケールとインパクトを誇る新たなボス「ウォール・クラッシャー」が初登場し、Axion Plainsのスケール感にふさわしい、圧倒的な巨大ボスとの戦闘体験が楽しめる。

プレーヤーはホバーバイクで広大なフィールドを駆け抜けながら、コロッサスへと接近・交戦するダイナミックなレイドバトルに挑戦できる。

プレーヤー専用のソーシャルスペース「ラウンジ」が新登場

ソーシャルスペース「ラウンジ」では、パーソナライズされたプレーヤー専用の空間を楽しめる。

キャラクターの展示やスキンを用いた外見カスタマイズに加え、好きな場所にキャラクターを配置し、家具を移動させるなど、自由度の高いレイアウトが可能。また、Colotoysのような収集アイテムを屋内に飾ることができるほか、ラウンジ限定アイテムの追加も今後予定されている。戦闘だけにとどまらない「The First Descendant」の世界をより深く体験できる、没入感の高い新機能となっている。

シーズン3「Breakthrough」のストーリー

「The First Descendant」の物語の大きな転換点となるシーズン3にはキーキャラクターの「カレル」が再登場。継承者「エンゾ」と「ネル」をめぐるロマンスも見所となっている。

新キャラクター「ネル」

元NPCのネルが、まったく新しい外見とユニークな能力を備えたプレイアブルキャラクターとしてメンバーに加わった。

ネルはテレキネシス(念動力)のようなアルケー能力を駆使し、球を投げてデバフを与えたり、周囲の敵を引き寄せたりする能力を持っている。すべての銃撃を弱点攻撃に変換できる能力を持ち、アグレッシブに駆け回る“ラン&ガン”スタイルにぴったりのキャラクターで、今夏の大型アップデートにて正式に登場する。

新継承者「アルティメット・ルーナ」& 「アルティメット・ユジン」

ルーナに新たなアルティメットバージョンが登場する。2種類の専用モジュールが用意されており、ひとつは銃火器中心のプレイスタイルを強化し、もうひとつはリズムベースのスキルとデバフ能力をさらに高める設計。

シーズン3は複数のエピソードに分かれており、シーズン3エピソード2には「アルティメット・ユジン」も登場する予定。

新武器カテゴリ「ソード(3タイプ)」

プレーヤー待望の近接武器「ソード」がいよいよ登場。ソードは銃火器と同じ武器スロットに装備可能で、専用モジュールにより性能を拡張できる。

ソードでは通常攻撃に加え、特殊攻撃も使用可能。第1弾の「シャドウブレード」は、居合い斬り風のチャージダッシュ攻撃を特色としている。このブレードと剣をテーマにした新ダンジョンは、シーズン3エピソード1で登場予定。また大剣(二刀タイプ)やライトセーバー風の武器など、追加のソードタイプもエピソード2で実装される。

「NieR:Automata」とのコラボレーションが実現!

「The First Descendant」初の公式IPコラボとして、スクウェア・エニックスのアクションRPG「NieR: Automata」とのクロスオーバーが実現する。今回の開発者ライブ配信で初公開されたコラボビジュアルやティザー映像に続き、フルトレーラーの公開も予定。今後も複数のIPコラボが計画されている。

アニバーサリーイベントが開催

1周年記念イベント「TFDフェス」が7月中に開催される予定。ショーケース配信、ゲーム内イベント、スキンデザインコンテストなどが予定されている。

