球団CMに登場

米大リーグ・カブスの今永昇太投手の衝撃CMが米ファンの爆笑を誘っている。球団公式SNSが動画を公開すると、日本人ファンから「最高すぎます」「笑いも三振も取れる哲学者に乾杯」といった声が上がっている。

ノリノリだった。上半身裸の今永はシャワー中にボディブラシを手にすると、体に泡がついたままマイク代わりに「GO CUBS GO」を歌いだした。その後、腰にタオルを巻いてシャワー室を後にし「VICTORY SONG SOUNDS BETTER AT SHO-TIME. BE HERE FOR IT」と呼びかけた。

カブス公式インスタグラムが動画を公開すると、日本人ファンはすぐに反応。「先生www最高すぎます。笑いをありがとうございます」「オモロくてかっこいい ヤバい!」「ノリノリで歌ってる」「セクシー画像かと思いきやめっちゃワロタ お歌お上手です」「マイク今永2nd!」「笑いも三振も取れる哲学者に乾杯」「ちょっ…先生 この際行けるとこまで行っちゃってください」といった爆笑の声が広がっている。

今永は4日(日本時間5日)のパドレス戦で自己最長の7回1/3を投げて1失点の好投で2勝目を挙げたが、9日のレンジャーズ戦では2本の本塁打を浴びて5回5失点で今季初黒星。次戦での巻き返しに期待がかかる。



(THE ANSWER編集部)