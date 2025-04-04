¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö»×¹ÍÆâÍÆ¡×¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼ÂºÝ¤Î»×¹ÍÆâÍÆ¤È¤Ï¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢Anthropic¤¬¼«¼Ò¤ÎClaude 3.7 Sonnet¤äDeepSeek-R1¤Ç¸¡¾Ú
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹»þ´Ö»×¹Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¡Ö¿äÏÀ¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿äÏÀµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²óÅú¤Î½ÐÎÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë»×¹ÍÆâÍÆ¤â½ÐÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë»×¹ÍÆâÍÆ¤È¼ÂºÝ¤Î»×¹ÍÆâÍÆ¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Anthropic¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Reasoning models don't always say what they think \ Anthropic
¿äÏÀµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Grok¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖThink¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÁ÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ëÁ°¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î»×¹Í¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿»þ´Ö¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»×¹ÍÆâÍÆ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿äÏÀµ¡Ç½¤ÏGrok¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ChatGPT¤äClaude¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤Ë¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Anthropic¤Ï¡Ö½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë»×¹ÍÆâÍÆ¤Ï¼ÂºÝ¤Î»×¹ÍÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÄó¼¨¤·¡¢¼«¼ÒÀ½¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude 3.5 Sonnet¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖClaude 3.7 Sonnet¡×¤ÈDeepSeekÀ½¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¡ÖDeepSeek-V3¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖDeepSeek-R1¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Anthropic¤Ï¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ï¡û¡û¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¡û¡û¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ò¥ó¥È¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¥â¥Ç¥ë¤Î½ÐÎÏ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ò¥ó¥È¤Ë±è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê²óÅú¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿»×¹ÍÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂºÝ¤Î»×¹Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ò»²¾È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¹ÍÆâÍÆ¤Î½ÐÎÏ»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÉú¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡ÖClaude 3.5 Sonnet¡×¡ÖClaude 3.7 Sonnet¡×¡ÖDeepSeek-V3¡×¡ÖDeepSeek-R1¡×¤¬¡Ö»×¹Í»þ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò»²¾È¤·¤¿¤³¤È¤òÉú¤»¤¿³ä¹ç¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤·¤ÆClaude 3.5 Sonnet¤Ï5¡ó¡¢Claude 3.7 Sonnet¤Ï25¡ó¡¢DeepSeek-V3¤Ï15¡ó¡¢DeepSeek-R1¤Ï39¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë»×¹ÍÆâÍÆ¤È¼ÂºÝ¤Î»×¹ÍÆâÍÆ¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Anthropic¤Ï¡Ö¸Î°Õ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿²óÅú¤ËÆ³¤¯¥Ò¥ó¥È¡×¤òºîÀ®¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÊó½·¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯²½³Ø½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ËºÇÂç¸Â¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤â¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ò»²¾È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÉú¤»¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Anthropic¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤Ï¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤¬»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òÉÑÈË¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ËËÜÅö¤Î»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò½ÐÎÏ¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Â¸³ÆâÍÆ¤ä·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Reasoning Models Don¡Çt Always Say What They Think
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://assets.anthropic.com/m/71876fabef0f0ed4/original/reasoning_models_paper.pdf