『DeepSeek』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
低価格戦略が前例のない需要急増を招き、2万個分のGPU資源が逼迫したとみられる
GIGAZINE（ギガジン）
ジェームズタウン財団の調査で、OpenAIやAnthropicの出力が中国軍の
1270万人が就職難の中、働く人の知識や経験がAIに吸収されるという
プレジデントオンライン
「中国産チップ採用を拒む者は裏切り者」と丁氏が警告を発したとWSJが報道
AGI実現を最優先とし、利益最大化を目指さない方針を繰り返し強調したという
ホワイトハウス科学技術政策局のクラツィオス氏が7月22日に発表し
ベッセント氏は「蒸留」手法による米AI技術の盗用に制裁を科す可能性を示唆
Claude Fable 5超えの性能が注目されたが需要がGPU容量を超えたとのこと
パラメータ数2兆8千億でDeepSeekを上回るオープンソースモデルとのこと
共同通信
ケンブリッジ大学研究者が元メンバー27人への聞き取りで具体的な使用事例を明らかにした
騰訊混元が29チームを的中させトップとなり、MiniMaxが28チームで2位
Record China