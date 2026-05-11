提訴後に記者会見する原告側弁護団＝11日午後、北海道函館市造船所勤務でアスベスト（石綿）を吸い込んだことによる肺疾患で2021年に北海道函館市の男性が死亡したのは、国などが必要な対策を怠ったためだとして、男性の遺族が11日、国と建材メーカー「ニチアス」（東京）に計3850万円の損害賠償を求めて函館地裁に提訴した。原告側弁護団や訴状によると、男性は函館市内の造船所で1942年から40年以上にわたり、内装工事を行う