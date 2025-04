ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、自分好みのチーズメニューが愉しめる「We Love Cheeeese!」フェアを2025年も開催!

新メニュー「たっぷりチーズインバーグディッシュ」を含めた、チーズを思う存分愉しめる3つのハンバーグディッシュと1つのサイドメニューが発売されます☆

びっくりドンキー「We Love Cheeeese!」フェア 2025

フェア開始日:2025年4月9日(水)

開催店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーにて開催されている、チーズ好きに大人気、毎年恒例の「We Love Cheeeese!」フェア。

2025年フェアにはチーズを思う存分愉しめる3つのハンバーグディッシュと1つのサイドメニューが期間限定で登場します。

ディッシュメニューには、ハンバーグの中にシュレッドチーズを詰め込み、さらに上からチーズソースをかけた「たっぷりチーズインバーグディッシュ」が初登場。

さらに2024年に人気を博した、ガーリック、ベーコン、3種のチーズのハーモニーが愉しめる「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」、いつものチーズバーグディッシュに濃厚イエローチーズソースがたっぷりかかった「メルティーチーズバーグディッシュ」が2025年も販売されます。

サイドメニューとして定番人気の「マカロニ&チーズ」に加え、人気メニューの「フライドポテト」にイエローチーズソースをかけた、お酒にも合う「イエローチーズソースポテト」が期間限定でラインナップ☆

初登場「たっぷりチーズインバーグディッシュ」

サイズ・価格:

店内飲食:シングル 1,430円(税込)/ダブル 2,020円(税込)

テイクアウト:シングル 1,530円(税込)/ダブル 2,120円(税込)

宅配:シングル 2,150円(税込)/ダブル 2,970円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 120円(税込)/⼩盛 40円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 150円(税込)/チーズ(2本)、パイン 各200円(税込)

※チーズトッピングはハンバーグメニュー一品につき4本までとなります

濃厚なチーズソースがかかったハンバーグの中にシュレッドチーズ(ゴーダチーズ、サムソーチーズ、ステッペンチーズ)が詰まった、やみつきになる「たっぷりチーズインバーグディッシュ」

ハンバーグをお箸で割ると中からあふれだすとろ〜りチーズの伸びが止まらない!?

ハンバーグの中も外もたっぷりチーズに包み込まれた初登場の極上チーズバーグが、チーズ愛を満たすこと間違いなしのメニューです☆

ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,520円(税込)/M 1,700円(税込)/L 2,000円(税込)

テイクアウト:S 1,620円(税込)/M 1,800円(税込)/L 2,100円(税込)

宅配:S 2,270円(税込)/M 2,520円(税込)/L 2,940円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 120円(税込)/⼩盛 40円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 150円(税込)/チーズ(2本)、パイン 各200円(税込)

※チーズトッピングはハンバーグメニュー一品につき4本までとなります

フライドガーリックの香りがアクセントになった「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」

ベーコンの旨味が一体となった、食欲をそそるパンチのある一品です。

メルティーチーズバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,330円(税込)/M 1,510円(税込)/L 1,810円(税込)

テイクアウト:S 1,430円(税込)/M 1,610円(税込)/L 1,910円(税込)

宅配:S 2,010円(税込)/M 2,260円(税込)/L 2,680円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 120円(税込)/⼩盛 40円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 150円(税込)/チーズ(2本)、パイン 各200円(税込)

※チーズトッピングはハンバーグメニュー一品につき4本までとなります

びっくりドンキーで1番人気の定番メニュー「チーズバーグディッシュ」に濃厚なイエローチーズソースをかけた、とろけるチーズがたまらない「メルティーチーズバーグディッシュ」

たっぷりイエローチーズソースで覆い尽くされたハンバーグは、心ゆくまでチーズの旨味と風味を味わえるメニューです。

見ているだけで幸せになるビジュアルと濃厚な香りが食欲をそそります。

イエローチーズソースポテト

価格:

店内飲食:790円(税込)

テイクアウト:840円(税込)

宅配:1,180円(税込)

追加チーズソース(イエロー/ホワイト):店内飲食 270円(税込)/テイクアウト 320円(税込)/宅配 450円(税込)

※ホワイトは定番メニュー

ほくほくポテトに濃厚チーズをかけた「イエローチーズソースポテト」

追加チーズソースを注文することで、よりチーズ感がアップします。

マカロニ&チーズ

価格:590円(税込)

テイクアウト・宅配:不可

サラダやハンバーグとも相性抜群な、レギュラーメニューの「マカロニ&チーズ」

チーズソースをマカロニと一緒にオーブンで焼き上げた、アツアツ濃厚な一品です。

びっくりドンキーならではのチーズづくしのメニューに満たされ、自分だけのLOVEなチーズを見つけることができる期間限定フェア。

2025年4月9日よりびっくりドンキーにて開催される「We Love Cheeeese!」フェアの紹介でした☆

※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方にお声がけください

※一部メニューの盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降注文の場合10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます

※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください

※レジ袋は有料です。【レジ袋(大・小)各1円+税】

※デリバリーの注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません

※マカロニ&チーズはテイクアウト・デリバリーできません

