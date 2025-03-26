「あの先生はどこへ？」

【画像を見る】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。

異動数は、

・小学校 退職216人、転任605人、新任325人。

・中学校 退職123人、転任300人、新任145人。

・義務教育学校 退職4人、転任57人、新任11人。

・中等教育学校 退職4人、転任7人、新任2人。

・高校 退職154人、転任186人、新任123人。

・特別支援学校 退職53人、転任96人、新任57人。

・事務局等職員 退職17人、転任337人、新任23人。

となっています。

岡山県の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。

●小学校｜校長、副校長【画像1～画像10】

●小学校｜教頭【画像11～画像17】

●小学校｜主幹教諭、指導教諭【画像18～画像23】

●小学校｜教諭【画像24～画像42】

●小学校｜養護教諭、栄養教諭【画像43～画像47】

●小学校｜事務職員【画像48～画像51】

◆画像一覧【画像1～画像51】

小学校（校長・副校長・教頭）

小学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 校長

＜小学校 校長 退職＞

荘内小 山本佳生

胸上小 三宅典子

西鶴山小 吉田典子

牛窓北小 平井倫子

山陽小 岸本勝義

上竹荘小 光畑由美子

倉敷西小 岸本隆幸

連島西浦小 藤本由美

旭丘小 妹尾朋広

下津井西小 木村恵子

琴浦南小 星島佳奈美

玉島小 三木宏之

船穂小 風早正博

川辺小 福永陽子

笠岡小 高橋伸明

西江原小 森川孝一

総社小 高杉整二

総社北小 小橋重一

総社東小 中司康彦

神在小 難波秀夫

草間台小 岡本邦尚

西方小 重村寿吉

本郷小 小松鉄治

新見南小 田邉眞

鴨方西小 三浦嘉子

川面小 藤本佳弘

高田小 植月美穂

河辺小 小池尚

土居小 熊谷美加

誕生寺小 山本利香



＜小学校 校長 役職定年＞

玉小 木村俊一

鉾立小 望月辰博

三石小 中村国広

牛窓東小 岩崎正直

行幸小 大嶋陽一

老松小 横溝敬司

中島小 浜口隆生

連島神亀小 洲脇寛之

連島東小 重松啓司

味野小 内部誠治

赤崎小 松山裕之

児島小 宮原勝志

長尾小 平松雅幸

二万小 石橋素子

芳井小 佐藤英樹

清音小 真壁隆志

鴨方東小 原直秀

里庄東小 土屋新太郎

里庄西小 柚木康男

小田小 片岡聖子

林田小 松本卓

落合小 白石周二

余野小 難波光広

富原小 池田誉

南小 畝本昭則

＜小学校 校長 転任＞

牛窓東小（国府小） 山地智子

邑久小（山陽北小） 松本総

行幸小（邑久小） 田中耕二

山陽小（津賀小） 宇江賢

山陽北小（本荘小） 羽原敬一

加賀東小（御北小） 三宅智朗

加賀西小（下竹荘小） 草野健

加賀南小（吉川小） 菅野知江美

倉敷西小（豊洲小） 原新吾

中島小（菅生小） 三宅加寿子

菅生小（柳井原小） 平尾嘉克

連島東小（郷内小） 萩原勲

味野小（琴浦東小） 小野明子

長尾小（第四福田小） 服部詳治

高屋小（大江小） 高橋薫

大江小（木之子小） 柳本直美

西江原小（玉川小） 河原哲治

芳井小（高屋小） 黒木克美

総社東小（総社西小） 岡本博之

清音小（総社中央小） 藤本千登世

玉川小（松原小） 山本豊

成羽小（宇治小） 窪津幸司

本郷小（大和小） 金盛大祐

新見南小（新砥小） 定岡修

里庄東小（吉備高原小） 森延将司

河辺小（新庄小） 小林圓裕

木山小（円城小） 原田寛治

河内小（木山小） 水田文子

余野小（美甘小） 杉山昇

大原小（神目小） 近藤健二

土居小（河内小） 山田史子

南小（川東小） 杉本智子



＜小学校 校長 新任＞

玉小（備前市教委） 谷口健一

荘内小 山本佳生

胸上小（日比小） 上杉将

西鶴山小（日生西小）玉谷一生

三石小（牛窓西小） 服部真典

牛窓北小（美和小） 村田里美

本荘小（県総合教育センター） 鈴木隆幸

老松小（倉敷市教委） 根岸正治

豊洲小（倉敷市教委） 坂川善之

第四福田小（中庄小） 中道靖彦

連島西浦小（緑丘小） 木村初美

連島神亀小（第三福田小） 合田行宏

旭丘小（倉敷市教委） 藤田哲彦

天城小（連島北小） 角南綾

赤崎小（大高小） 森垣達哉

下津井西小（本荘小） 森本千佳

児島小（中洲小） 寺山泰史

琴浦東小（倉敷南小） 大知誠治

琴浦南小（船穂小） 橋本博和

郷内小（西阿知小） 東川絵葉

玉島小 三木宏之

柳井原小（倉敷東小） 下江一朋

川辺小（大井小） 小野孝美

二万小（玉島小） 岡本説子

笠岡小（浅口市教委） 池田一成

木之子小（荏原小） 田原里美

総社小 高杉整二

総社中央小（総社西中） 岡部行宏

総社北小（池田小） 森上雅子

神在小（吉備中央町教委） 渡邉慎太郎

総社西小（総社小） 西尾由紀

草間台小（刑部小） 光島由忠

西方小（新見南小） 千種典子

新砥小（中井小） 宮本章弘

鴨方東小（出部小） 川上展弘

鴨方西小（大島小） 藤井洋子

里庄西小（昭和五つ星学園） 瀧川武史

川面小（六条院小） 高橋誠

小田小（早島小） 大賀俊彦

林田小（鶴山小） 永井義彰

高田小（西小） 下山智之

落合小（県総合教育センター） 岩崎政則

川東小（美川小） 清水さとみ

富原小（湯原小） 松浦澄江

美甘小（津山市教委） 森泰久

新庄小（八束小） 岡田伊知郎

誕生寺小（鏡野町教委） 忠政善貴

神目小（加茂小） 藤原孝裕

■小学校 副校長

＜小学校 副校長 退職＞

老松小 木村泰之



＜小学校 副校長 役職定年＞

大高小 辻貴史

中島小 中桐敏雄

茶屋町小 大西真理子

長尾小 広田巨史



＜小学校 副校長 転任＞

茶屋町小（第二福田小） 尾川優子

長尾小（西阿知小） 吉岡直樹



＜小学校 副校長 新任＞

倉敷東小（万寿東小） 高尾基嗣

老松小（箭田小） 佐々木裕子

万寿小（万寿小） 古市紀子

大高小（沙美小） 山田一雄

中洲小（中洲小） 三竿裕之

中島小（琴浦西小） 吉田聡介

西阿知小（乙島小） 岡田みどり

第二福田小（第二福田小） 松本幸男

総社小（新本小） 西山豊子

北小（北小） 林田裕子

小学校（教頭）

小学校の教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 教頭

＜小学校 教頭 退職＞

北川小 原田清美

塩城小 安川孝司



＜小学校 教頭 役職定年＞

今城小 出井明和

陶山小 田中義昭



＜小学校 教頭 転任＞

築港小（裳掛小） 和氣正宜

日比小（鉾立小） 大野晶子

第二日比小（築港小） 藤井明子

八浜小（第二日比小） 山下美加

大崎小（八浜小） 鶴海貴久

伊部小（東鶴山小） 大森洋介

片上小（吉永小） 森田直美

東鶴山小（片上小） 渡邊誠

日生西小（下竹荘小） 石田原作

吉永小（伊部小） 杉山陽子

牛窓西小（後閑小） 國分崇弘

今城小（石相小） 絹田景輔

裳掛小（磐梨小） 野田忠宜

美和小（大崎小） 谷口倫子

山陽東小（御北小） 高橋聡

石相小（和気小） 吉井清浩

磐梨小（山陽東小） 谷本剛

桜が丘小（佐伯小） 木村真樹

佐伯小（大和小） 岩崎祥誉

和気小（津賀小） 菱川太一

加賀東小（円城小） 市川麻弥

加賀西小（豊野小） 片山紀子

加賀南小（吉備高原小） 末好美紀

中洲小（庄小） 齋藤徹也

中庄小（連島南小） 菊池健

西阿知小（玉島南小） 松浦孝昭

本荘小（帯江小） 中島啓一

緑丘小（三谷小） 益富洋

玉島小（乙島東小） 藤田明子

玉島南小（呉妹小） 堀江永芳

笠岡小（中央小） 篠原孝昭

中央小（金浦小） 植田欣希

陶山小（笠岡小） 淺野浩二

大島小（金光竹小） 藤岡隆

県主小（青野小） 竹井京子

荏原小（吉川小） 宝満貴弘

出部小（野上小） 蓮池孝文

常盤小（県主小） 渡辺達也

津川小（富家小） 片岡靖公

中井小（津川小） 川西基隆

福地小（宇治小） 井上峰

富家小（福地小） 赤木美保

新見南小（高尾小） 乗本雅彦

早島小（矢掛小） 山本典子

三谷小（美川小） 松谷崇志

東小（中正小） 平井香里

西小（佐良山小） 谷元忍

北小（高倉小） 飯綱克典

鶴山小（新野小） 照井理栄

佐良山小（一宮小） 保田邦光

一宮小（樫邑小） 坂手英俊

高倉小（広野小） 國米敏美

加茂小（柵原学園） 藤井英次朗

新野小（東小） 仲本亮子

喬松小（南小） 大西哲也

美川小（川上小） 宇山友紀

米来小（月田小） 近藤孝治

月田小（勝央北小） 浅野みのり

八束小（勝山小） 宇山剛広

鶴喜小（喬松小） 圓山智子

奥津小（米来小） 二宗謙次

勝間田小（美咲中央小）坂本佳世子

勝央北小（奥津小） 渡邊治伸

弓削小（上竹荘小） 長尾竜也

加美小（勝間田小） 小椋昭典

＜小学校 教頭 新任＞

万寿小（倉敷南小） 藤澤隆

万寿東小（第二福田小）岡本雅弘

大高小（万寿小） 安原由紀恵

倉敷南小（岡田小） 横田直樹

帯江小（琴浦東小） 濱田直利

庄小（旭丘小） 横部健一

第二福田小（連島東小）中島登記子

第三福田小（粒江小） 古川晃一郎

連島南小（西阿知小） 玉岡葉子

連島北小（上成小） 吉川伸二

琴浦西小（倉敷西小） 島添雅浩

乙島小（玉島小） 平松直樹

乙島東小（呉妹小） 都志真由美

沙美小（第五福田小） 藤原一志

船穂小（富田小） 清水大輔

箭田小（庄小） 大西貴

呉妹小（中洲小） 片岡亜樹

金浦小（寄島小） 洲本朋子

大井小（金光小） 岡崎理恵

吉田小（神内小） 平井絵美

北川小（帯江小） 大林俊彦

野上小（矢掛小） 河田耕平

青野小（美星小） 大塚理恵

阿曽小（常盤小） 関川陽子

池田小（落合小） 小池恭子

新本小（総社東小） 中西充宏

高尾小（思誠小） 仲哲宏

塩城小（矢神小） 石本奈津絵

刑部小（新見市教委） 南川朋子

金光竹小（葦高小） 岡本貴幸

六条院小（岡山教事） 石部圭一

美川小（総社中央小） 櫻井あゆみ

矢掛小（山田小） 渡辺瑞枝

南小（向陽小） 中島夏樹

広野小（高野小） 名部伸好

中正小（大崎小） 花田美保

樫邑小（美作北小） 平尾誠

勝山小（県総合教育センター） 沼紋子

湯原小（遷喬小） 前田弘滋

川上小（北房小） 藤本直子

美咲中央小（津山教事）武村佳予子

小学校（主幹教諭・指導教諭）

小学校の主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 主幹教諭

＜小学校 主幹教諭 退職＞

宇野小 小原小百合

伊部小 笠原智彦

石相小 藤原誠

笹岡小 内田浩子

倉敷東小 矢延真里

大高小 洲脇俊介

第五福田小 井上義一

緑丘小 萱嶋淑美

郷内小 岡田浩之

玉島小 三宅貴恵

中央小 佐藤琢夫

常盤小 森木浩介

津川小 高野松美

思誠小 金森誠

刑部小 岡考志

新見南小 佐々木千恵子

清泉小 妹尾淳一



＜小学校 主幹教諭 転任＞

荘内小（玉原小） 玉利槙悟

胸上小（鉾立小） 望月辰博

三石小（三石小） 中村国広

国府小（行幸小） 大嶋陽一

行幸小（今城小） 出井明和

豊田小（山陽東小） 中島章夫

磐梨小（桜が丘小） 野島弘晃

加賀西小（豊野小） 信清亜希子

加賀南小（大和小） 堤真理

倉敷東小（長尾小） 平松雅幸

大高小（大高小） 辻貴史

中島小（二万小） 石橋素子

茶屋町小（茶屋町小） 大西真理子

西阿知小（中島小） 中桐敏雄

連島西浦小（長尾小） 広田巨史

味野小（連島東小） 重松啓司

下津井東小（連島神亀小） 洲脇寛之

下津井西小（第三福田小） 本田勝士

下津井西小（赤崎小） 松山裕之

琴浦西小（児島小） 宮原勝志

長尾小（中島小） 浜口隆生

笠岡小（陶山小） 田中義昭

総社東小（清音小） 真壁隆志

里庄西小（里庄西小） 柚木康男

＜小学校 主幹教諭 新任＞

行幸小（行幸小） 畑菜摘子

山陽北小（山陽北小） 古西智

軽部小（軽部小） 綱嶋茂

万寿小（万寿小） 中村健志

葦高小（葦高小） 瀬溝準子

倉敷南小（茶屋町小） 北畠葉子

粒江小（粒江小） 大田藍

庄小（茶屋町小） 青山薫

西阿知小（西阿知小） 逸見学伸

第一福田小（第一福田小） 林真一

第二福田小（琴浦南小） 坂川奈々

第四福田小（第四福田小） 山下めぐみ

第五福田小（第五福田小） 渡邉昭典

連島神亀小（西阿知小） 蛭田泰央

連島東小（連島東小） 傳正樹

岡田小（岡田小） 岡本博子

高梁小（高梁小） 五百藏朋江

成羽小（成羽小） 松島考伸

早島小（早島小） 森紘子

里庄東小（里庄東小） 手柴孝太

里庄西小（里庄西小） 古川五月

矢掛小（矢掛小） 山下大典

高野小（高野小） 小坂智子

遷喬小（鶴山小） 松本都望恵

美作北小（神目小） 中川弥子

■小学校 指導教諭

＜小学校 指導教諭 退職＞

牛窓北小 藤澤秀二

万寿東小 河合重人

中洲小 角谷美佳

富田小 塩崎弘之

井原小 岡本真由美

常盤小 糸島耕太郎

一宮小 尾崎文雄

美作第一小 赤畑さとみ



＜小学校 指導教諭 転任＞

伊部小（片上小） 瀧口健太郎

加賀東小（御北小） 姫井章孝

加賀西小（上竹荘小） 寺本由紀子

加賀南小（吉備高原小）幸田直也

葦高小（味野小） 内部誠治

北川小（中央小） 中尾美穂

出部小（芳井小） 佐藤英樹

高梁小（川面小） 中村嵩

落合小（松原小） 清水潤

思誠小（草間台小） 羽柴こなつ

南小（林田小） 松本卓

大崎小（佐良山小） 岸本寛子

北房小（余野小） 難波光広

河内小（落合小） 白石周二

川東小（富原小） 池田誉

勝山小（遷喬小） 大西理恵

中和小（川上小） 坂江久美子

江見小（大原小） 綱嶋修子

勝間田小（勝央北小） 舟越秀文

＜小学校 指導教諭 新任＞

牛窓東小（行幸小） 水田順公

美和小（美和小） 八幡早紀

中庄小（中庄小） 森神貴彦

茶屋町小（茶屋町小） 藤原幸子

水島小（水島小） 武井良平

船穂小（上成小） 川上美紗

中央小（中央小） 佐藤充展

大島小（大島小） 塚本麻未

西江原小（西江原小） 山崎隆志

神在小（神在小） 竹井太郎

山手小（山手小） 中村浩一

鶴山小（清泉小） 尾原友美

勝山小（勝山小） 柴本富泰

美作北小（美作北小） 細川聖子

英田小（英田小） 清水裕介

鶴喜小（鶴喜小） 岸田暢子

勝間田小（旭学園） 柴田奈保

勝央北小（勝央北小） 樋口恵理子

小学校（教諭）

■小学校 教諭

＜小学校 教諭 退職＞

田井小 大橋克己

築港小 河野愛

築港小 西内聡

宇野小 楠橋和浩

荘内小 高上美奈

胸上小 奥野美早紀

片上小 吉田まゆみ

伊里小 豊福百合子

日生西小 延原一泰

牛窓西小 東原猛流

美和小 高取美香

国府小 西池将太

行幸小 前場有希

行幸小 吉田桃子

山陽小 麻生美紗子

山陽北小 野尻真実

豊田小 安原弘

磐梨小 乘安雄一郎

本荘小 河田実波

倉敷東小 三谷立也

倉敷東小 中林潮音

倉敷西小 柘野仁

老松小 鈴見魁希

老松小 村上碧

万寿小 大内靖之

万寿小 小林香凜

万寿東小 森繁舞音

大高小 青江隆彦

大高小 瑞慶覧玲華

葦高小 小原一輝

葦高小 高嶋寿明

葦高小 土屋真凜

葦高小 蓮岡保乃花

葦高小 東妙子

葦高小 山内麻子

中島小 小田さくら

中島小 金木加菜

中島小 中島愛美

中庄小 河野嘉代

中庄小 藤高弘子

帯江小 大橋拓斗

帯江小 塩田奈々子

菅生小 石川慎吾

豊洲小 川上真輝

庄小 柏谷恭子

庄小 末吉夏乃

庄小 新納昭洋

庄小 平岡夏葉

茶屋町小 伊藤綾香

茶屋町小 沖南々帆

茶屋町小 守屋太揮

西阿知小 江國咲妃

西阿知小 小西聡美

第一福田小 六車公男

第二福田小 甲斐健太郎

第三福田小 小川弘恵

第三福田小 濱田守彦

第四福田小 前京子

第五福田小 板谷里美

第五福田小 友浦弓子

連島東小 沖田寛子

連島東小 鳥越清美

連島東小 新田結子

連島東小 藤原明奈

連島南小 朝田悠海

連島南小 内間めい

連島南小 坂本竜也

天城小 寺田由香利

乙島東小 片山恭子

柏島小 渡邉栄子

長尾小 高橋佳歩

長尾小 三上祐世

穂井田小 小川美和

船穂小 福田恭二

川辺小 角谷好章

岡田小 大月将史

岡田小 鳩谷美穂

箭田小 守屋寛子

箭田小 山本望美

箭田小 横田実優

二万小 田邊純子

城見小 高見みどり

吉田小 佐藤弥矢

大江小 高木拓也

木之子小 横道充央

総社小 赤松昌和

総社小 浅野乃里佳

総社小 岩本美奈

総社小 古川典子

総社中央小 矢吹由子

秦小 森木ゆうき

清音小 古田麻緒

巨瀬小 辰己恵子

落合小 上田晃大

成羽小 甲平睦美

川上小 川井健

思誠小 藤原まゆみ

西方小 横内義美

刑部小 山本富美恵

神代小 宮長和未

本郷小 宮岡正治

新砥小 小松順子

金光小 平野貴之

六条院小 柏木洋輝

六条院小 竹中雅子

六条院小 雛元愛子

里庄西小 原孝史

東小 池上則之

南小 中嶋敦

鶴山小 緒方拓也

鶴山小 後神彩

鶴山小 中江勇治

鶴山小 中脇智美

弥生小 清友祥太

弥生小 森脇諒真

向陽小 山口祐美

佐良山小 岡田沙也佳

高田小 岸本拓也

高田小 花房逸江

高野小 田中葵

成名小 小林圭余

広野小 荒川裕香

広野小 小椋久生

広野小 土居仁美

加茂小 池田道子

加茂小 宗平なつみ

広戸小 岡崎若奈

中正小 永島映子

誠道小 甲本紀子

誠道小 永野結衣

美川小 上田あずさ

河内小 大平花菜

湯原小 阿部ひとみ

大原小 榧橋真子

大原小 内藤成美

美作第一小 佐藤未菜

美作北小 松尾千晶

土居小 林美幸

南小 畦田絵里子

鶴喜小 岡本涼龍

弓削小 西崎由季乃

美咲中央小 小椋知之

小学校（教諭） 転任

小学校の転任する教諭は、以下の通りです（敬称略）。

＜小学校 教諭 転任＞

田井小（万寿小） 佐々木優斗

田井小（呉妹小） 西原沙緒里

田井小（大和小） 武知幸子

築港小（玉原小） 中町加寿子

築港小（八浜小） 松本杏希子

築港小（邑久小） 中島杏

玉小（早島小） 鈴本大樹

玉原小（大崎小） 吉田真司

山田小（荘内小） 安藤美佳

山田小（鉾立小） 森岡康隆

荘内小（胸上小） 宮武歩

荘内小（鉾立小） 太立憲隆

荘内小（落合小） 櫻井優花

八浜小（山田小） 木村真紀子

八浜小（早島小） 大橋美香

大崎小（邑久小） 樫原理貴

胸上小（鉾立小） 大橋千晶

胸上小（鉾立小） 堤由紀子

伊部小（第二日比小） 小山そのみ

伊部小（山陽小） 中崎純奈

伊部小（磐梨小） 西川幸

片上小（伊里小） 吉岡志浩

伊里小（東備支援） 友次治子

伊里小（山陽東小） 今中洋平

日生西小（佐伯小） 港尚紀

吉永小（岡山県教委） 加藤嘉将

牛窓北小（清音小） 五藤拓也

牛窓北小（津賀小） 中村理恵子

邑久小（山陽小） 山根富貴

邑久小（本荘小） 小橋佳林

邑久小（長船中） 東田香織

今城小（山陽小） 渡邊和輝

今城小（桜が丘小） 川北梨惠

美和小（城南小） 越智幸枝

行幸小（伊部小） 寺内素子

行幸小（牛窓北小） 大矢朋絵

行幸小（邑久小） 湯本純生

山陽小（日比小） 田中瀬名

山陽小（第二日比小） 加藤彩香

山陽小（鉾立小） 宰務翔華

山陽小（豊田小） 池嶋知明

山陽小（本荘小） 伊東早百合

山陽西小（牛窓西小） 石田明子

山陽西小（仁美小） 小野三佳

山陽東小（今城小） 高原健

山陽東小（吉備高原小） 太田征児

山陽北小（和気小） 大森誠也

豊田小（邑久小） 村尾歩美

磐梨小（中庄小） 三村菜々美

磐梨小（軽部小） 多田理恵

桜が丘小（伊部小） 東真穂

桜が丘小（山陽東小） 藤井亜紀

城南小（神在小） 片岡未咲

佐伯小（片上小） 服部克己

本荘小（山陽西小） 佐藤美帆

和気小（吉永小） 森下元貴

和気小（牛窓北小） 岡本眞由佳

加賀東小（山陽小） 宮下久美子

加賀東小（津賀小） 赤堀智恵美

加賀東小（津賀小） 植杉竜次

加賀東小（円城小） 片山知子

加賀東小（円城小） 倉本幸治

加賀東小（円城小） 佐々木ヒサ子

加賀東小（円城小） 森弥希

加賀東小（御北小） 塩崎亜璃沙

加賀東小（御北小） 土井翔太

加賀西小（上竹荘小） 川上敦史

加賀西小（上竹荘小） 田中直道

加賀西小（上竹荘小） 原瀬真琴

加賀西小（豊野小） 釜島悠

加賀西小（豊野小） 清水若菜

加賀西小（豊野小） 楢本真哉

加賀西小（豊野小） 本行宏成

加賀西小（豊野小） 吉井隆幸

加賀西小（下竹荘小） 山本弘美

加賀南小（吉川小） 高田祐子

加賀南小（大和小） 池田祐加

加賀南小（大和小） 片山亜利香

加賀南小（大和小） 清水祐子

加賀南小（大和小） 二澤健太郎

加賀南小（吉備高原小） 梶原理恵

加賀南小（吉備高原小） 北川有加

加賀南小（吉備高原小） 西田友香

加賀南小（吉備高原小） 鳩谷亮

加賀南小（美咲中央小） 徳田百花

倉敷東小（高梁小） 亀山朗

倉敷西小（下津井東小） 山田修一

倉敷西小（郷内小） 上平歩

倉敷西小（総社小） 林司

老松小（第一福田小） 間地佳彦

老松小（連島西浦小） 森七海

老松小（玉島南小） 藤澤佑美

老松小（中央小） 古村祐貴

万寿小（菅生小） 宍粟愛美

万寿小（味野小） 飯塚亜未

万寿小（緑丘小） 長崎さやか

万寿小（総社小） 米谷嶺

万寿小（高梁小） 平田岳久

万寿小（里庄東小） 高橋克枝

万寿東小（水島小） 白神佑香

万寿東小（早島小） 佐藤祥子

大高小（箭田小） 小川浩子

大高小（二万小） 青野智氣

大高小（成羽小） 早川和輝

葦高小（西阿知小） 谷口泉

葦高小（第四福田小） 前田舞

葦高小（郷内小） 三浦慶美

葦高小（金光吉備小） 石井孝浩

倉敷南小（連島南小） 小橋和子

倉敷南小（琴浦南小） 河本奈央

中洲小（第一福田小） 大上愛理

中洲小（児島小） 渡部晃久

中洲小（清音小） 苅田奈穂

中島小（連島南小） 宗澤樹

粒江小（長尾小） 新田裕介

中庄小（第二福田小） 問田和歩

帯江小（粒江小） 下山航平

帯江小（郷内小） 福寿慶子

帯江小（荘内小） 宮脇法子

菅生小（連島神亀小） 寺門敬子

菅生小（高屋小） 中塚二由

豊洲小（連島神亀小） 大平望生

豊洲小（箭田小） 山本直樹

豊洲小（早島小） 牧野良美

庄小（県立図書館） 森谷久美子

庄小（第四福田小） 佐藤美樹

庄小（上成小） 増田京子

茶屋町小（倉敷支援） 西田久美

茶屋町小（倉敷東小） 田上康平

茶屋町小（万寿東小） 藤川亜矢子

茶屋町小（帯江小） 味野明日香

茶屋町小（琴浦西小） 岩崎あゆみ

茶屋町小（新山小） 石井香帆

西阿知小（万寿小） 岸本亨太

西阿知小（倉敷南小） 荒木依美

西阿知小（帯江小） 岡幹子

西阿知小（味野小） 能井亨

西阿知小（笠岡小） 田中優

西阿知小（常盤小） 河田和奏

西阿知小（金光小） 武田明日花

第一福田小（茶屋町小） 角谷俊紀

第一福田小（川面小） 小野桃子

第二福田小（中島小） 徳永大樹

第二福田小（連島南小） 氏本雅子

第二福田小（児島小） 鳥居夏実

第二福田小（加美小） 藤井颯紀

第三福田小（乙島東小） 神崎浩武

第三福田小（里庄東小） 服部知佳

第四福田小（老松小） 山田さゆり

第四福田小（西阿知小） 船津野乃子

第五福田小（老松小） 片岡小春

第五福田小（旭丘小） 高矢美緒

第五福田小（児島小） 藤原淳子

連島西浦小（上市小） 中塚美里

連島神亀小（大高小） 藤多紗羽

連島東小（児島小） 平松裕子

連島東小（常盤小） 生藤祐子

連島東小（早島小） 小郷鈴夏

連島南小（万寿小） 宮地好子

連島南小（天城小） 藤田紗耶

連島南小（柏島小） 高島幸太郎

水島小（中庄小） 難波杏奈

旭丘小（老松小） 三原進平

旭丘小（玉島南小） 石井景子

旭丘小（総社東小） 藤井侑加

天城小（琴浦西小） 森本麻奈美

味野小（帯江小） 溝口くるみ

味野小（田井小） 谷本遥

赤崎小（茶屋町小） 寒川桜子

赤崎小（築港小） 前川美穂

下津井東小（老松小） 妹尾宜和

児島小（万寿小） 難波美里

児島小（西阿知小） 土師宏文

児島小（乙島小） 伊賀裕紀子

緑丘小（第二福田小） 室田珠江

琴浦東小（中洲小） 糸島慎昌

琴浦東小（大井小） 小野知恵

琴浦西小（第五福田小） 西江沙希子

琴浦南小（沙美小） 平松智子

郷内小（豊洲小） 土井美絵

玉島小（総社中央小） 小原ちさと

玉島小（常盤小） 鮫島敦

上成小（万寿東小） 中島亜寿紗

上成小（葦高小） 岡部紗希

乙島小（倉敷南小） 開本祥子

乙島小（中洲小） 米本駿介

乙島小（中島小） 松島実久

乙島小（第四福田小） 大田純也

乙島東小（倉敷支援） 田中啓吾

乙島東小（船穂小） 森沙織

乙島東小（高野小） 佐伯彩圭

柏島小（中庄小） 久留島大喜

柏島小（西阿知小） 岡本康子

長尾小（連島神亀小） 徳田良一

長尾小（玉島小） 川上浩志

長尾小（里庄東小） 加藤舜

富田小（山田小） 木山菜々夏

玉島南小（乙島東小） 長田里紗

玉島南小（富田小） 岡紀子

玉島南小（寄島小） 玉井幸穂

沙美小（中洲小） 奥村夏実

船穂小（常盤小） 曽川祐巳

川辺小（万寿小） 麦田由香里

川辺小（児島小） 谷澤賢治

川辺小（乙島小） 瀧本紀子

岡田小（中島小） 守安猛之

岡田小（小田小） 平尾彰志

箭田小（倉敷東小） 滝澤ふみ

箭田小（下津井西小） 石尾佳規

箭田小（玉島小） 遠藤直子

箭田小（川辺小） 三宅幸紀

箭田小（小田小） 中尾真由美

二万小（西阿知小） 嘉陽礼子

二万小（乙島小） 川崎里香

二万小（総社北小） 片岡修一

呉妹小（万寿東小） 笹山菜央

呉妹小（薗小） 平田千枝子

中央小（大高小） 石井美法

金浦小（笠岡小） 釆女頼子

陶山小（北木小） 三浦京子

大井小（柏島小） 大塚智香

大井小（出部小） 淺野徳久

吉田小（箭田小） 山岡友紀

吉田小（出部小） 寺内梓

新山小（大井小） 桑田淳也

神内小（大高小） 寺山裕希

北川小（菅生小） 遠藤佐紀

高屋小（三谷小） 藤田佳恵

大江小（総社東小） 赤木寿成

青野小（陶山小） 鴻上奨平

井原小（北川小） 高垣晶帆

井原小（里庄西小） 藤川彩音

出部小（八浜小） 橋本朋奈

出部小（中央小） 藤澤園美

出部小（落合小） 片岡秀彰

総社小（倉敷南小） 清水知香

総社小（西阿知小） 大山裕太

総社小（天城小） 山磨貴登

総社小（赤崎小） 永田莉舞

総社小（成羽小） 剣持奈津子

総社中央小（弥生小） 東彩香

常盤小（葦高小） 松尾沙紀

常盤小（船穂小） 小山滉人

常盤小（思誠小） 中島理可

常盤小（塩城小） 松井優里

常盤小（豊田小） 角田のぞみ

常盤小（三谷小） 黒川綾乃

阿曽小（長尾小） 吉岡真

神在小（総社小） 岩城加代子

山手小（第二福田小） 信木良太

山手小（常盤小） 瀧本里美

清音小（倉敷東小） 柴田恵

清音小（庄小） 中岡由実

清音小（山手小） 米山晃生

高梁小（健康の森学園支援） 谷岡研介

高梁小（乙島小） 高畠悠輔

高梁小（刑部小） 正村和也

川面小（有漢東小） 西林美和

巨瀬小（思誠小） 仲西悠希

落合小（昭和五つ星学園） 角田大希

落合小（吉川小） 柴田理恵

成羽小（県生涯学習ｾﾝﾀｰ） 津島延佳

成羽小（中庄小） 西田開

成羽小（宇治小） 影山詩穂

思誠小（健康の森学園支援） 森本幸恵

思誠小（川面小） 西嶋帆乃香

思誠小（国立吉備青少年自然の家） 藤本昌克

草間台小（思誠小） 長江忠彦

草間台小（高尾小） 上森聖子

塩城小（総社西小） 宗藤宜之

上市小（美作北小） 山下望美

西方小（野馳小） 石本倫子

刑部小（中井小） 仲田悠人

新砥小（川上小） 澤田瑠華

新見南小（北房小） 細野正豊

金光小（大高小） 吉田祐二

金光小（茶屋町小） 道廣仁美

鴨方東小（富田小） 樋口春菜

鴨方東小（六条院小） 戸川司

鴨方西小（長尾小） 鶴崎優菜

六条院小（庄小） 名田怜央

六条院小（大江小） 小林千紘

早島小（庄小） 里路典美江

早島小（田井小） 長谷川実佳

早島小（荘内小） 坂田建太

早島小（荘内小） 清家絵美

里庄東小（第二福田小）内海仁志

里庄東小（井原小） 藤丘夏穂

里庄東小（鴨方西小） 宮口佳那

里庄東小（矢掛小） 松山裕子

矢掛小（川辺小） 塩津由佳

矢掛小（西江原小） 秦佑喜子

矢掛小（井原小） 國司里早

矢掛小（美川小） 池田順子

三谷小（玉島南小） 竹内瑛子

山田小（西阿知小） 谷舗望

山田小（第四福田小） 原田真帆

川面小（玉島小） 安原楓

川面小（青野小） 三宅啓晶

川面小（里庄西小） 瀬崎純

小田小（中洲小） 中山瞳

小田小（六条院小） 高木優介

東小（南小） 秋元智也

東小（美川小） 後安香奈

西小（遷喬小） 池田あゆみ

北小（英田小） 中井彰子

北小（柵原学園） 高見友紀子

鶴山小（一宮小） 安藤優佳

鶴山小（八束小） 中尾志歩

鶴山小（香々美小） 三木章

弥生小（新野小） 西尾海咲

弥生小（江見小） 杉本悠輔

弥生小（新庄小） 青山幸正

向陽小（院庄小） 高島清隆

院庄小（米来小） 佐藤壮介

佐良山小（秀実小） 小林初香

一宮小（美甘小） 桑田真由美

一宮小（川上小） 金崎優斗

一宮小（香々美小） 牧野学

高田小（東小） 難波知鶴

清泉小（向陽小） 下山知子

高倉小（河内小） 石井惠子

高野小（遷喬小） 宗森聡志

高野小（土居小） 藤原紘子

高野小（加美小） 今西昌宏

成名小（北小） 松田奈菜

河辺小（一宮小） 杉本賢造

大崎小（船穂小） 大川莉奈

広野小（北房小） 小林夕季乃

加茂小（北小） 芳賀汐音

加茂小（柵原学園） 絹田恭浩

新野小（中正小） 畑陽一

広戸小（勝山小） 齊藤陽子

勝加茂小（一宮小） 小野千晶

中正小（美甘小） 太田康晴

北房小（北小） 妹尾美里

北房小（富原小） 岡田久美子

天津小（勝山小） 土井垣孝樹

美川小（天津小） 武田みゆき

河内小（林田小） 清水貴大

河内小（河辺小） 十河直都

遷喬小（河辺小） 和田遼

遷喬小（北房小） 山本律子

米来小（高田小） 中泉真寿美

余野小（柵原学園） 清友信吾

勝山小（東小） 橋本力

勝山小（一宮小） 上野善子

勝山小（高倉小） 荒堀梓

勝山小（大崎小） 山本あゆみ

勝山小（余野小） 二司季代子

富原小（広戸小） 安東菜津美

湯原小（勝山小） 片山亜野子

八束小（中和小） 樋口祥江

川上小（高野小） 沼昂佑

勝田小（勝間田小） 小関千晴

大原小（美作北小） 延東直子

美作北小（喬松小） 早瀬未彩

美作北小（奈義小） 高元雪企

江見小（高野小） 川元啓祐

英田小（佐良山小） 桑野莉子

英田小（奈義小） 甲元沙央里

大野小（福渡小） 松尾有紀子

鶴喜小（弓削小） 有元恭志

勝央北小（鶴山小） 服部智江

勝央北小（加茂小） 福本一仁

奈義小（勝加茂小） 和田由紀

西粟倉小（勝央北小） 鷹取理絵

弓削小（西小） 田口祐輔

神目小（円城小） 弘中聡

神目小（江見小） 橋本夏美

加美小（弥生小） 石戸美穂

加美小（勝田小） 西浦桃花

美咲中央小（河内小） 小林俊彦

小学校（教諭）新採

小学校の新採用となった教諭は、以下の通りです（敬称略）。

＜小学校 教諭 新採＞

香登小 宜野座隆右

伊部小 阿賀想

伊部小 荒川文雄

片上小 疋田彩乃

日生西小 小倉詩門

日生東小 栗本莉衣

吉永小 丸本乙葉

邑久小 豊福彩月

行幸小 島添浩輔

山陽小 市川美公

山陽小 尾田寛子

山陽北小 井藤友紀

山陽北小 乙倉宏彰

豊田小 島田実奈

磐梨小 正部智也

桜が丘小 神崎海音

倉敷東小 石川敬人

倉敷東小 本田舞

倉敷西小 森脇愛梨

老松小 玄馬由季子

老松小 進藤萌々香

老松小 中島大智

万寿小 金井瑞

万寿小 小山歩

万寿東小 宮崎雄大

大高小 上野由佳

大高小 三宅海凪

葦高小 大賀美結

葦高小 和氣路子

倉敷南小 貝原佐奈

倉敷南小 大王丸優斗

中洲小 谷口祐磨

中洲小 谷本麻由子

中洲小 橋本希海

中島小 入江寛志

中島小 小池愛

中島小 堀川柚希

粒江小 陰山良太

中庄小 梶谷佳希

中庄小 白神綾花

中庄小 平野燈

帯江小 井田朱音

帯江小 江尻直鴻

菅生小 小林夢

菅生小 前田卓人

豊洲小 寺岡優作

庄小 秋山理子

庄小 岡本美理

庄小 土田芹香

茶屋町小 井上実紀

茶屋町小 土居颯汰

茶屋町小 二木毬伽

西阿知小 上野愛海

西阿知小 川田桃子

西阿知小 野間裕史

西阿知小 萩原真弓

西阿知小 宮脇日毬

第一福田小 長谷川千夏

第二福田小 河原志帆

第二福田小 宮崎彩音

第四福田小 浅沼瑞樹

第四福田小 本房哲哉

連島東小 小西希実

連島南小 井上心寧

連島南小 植松奏貴

連島南小 清水知佳子

天城小 中西健登

赤崎小 光本周平

琴浦東小 橋本紗裕理

琴浦南小 阿部さくら

郷内小 金尾幸治

郷内小 島田慶太

郷内小 武鈴彩

玉島小 福田智大

上成小 高木萌

長尾小 倉脇悠真

長尾小 萩原凪彩

富田小 中川幹太

富田小 松橋由恵

船穂小 郷原未来

船穂小 小玉凌大

箭田小 山下大貴

笠岡小 中務彩乃

中央小 田原南美

中央小 遠山弥惟

城見小 唐川知大

大井小 松浦創志

吉田小 藤岡咲希

大江小 金谷真子

西江原小 岡本拓己

井原小 三宅由希子

出部小 佐藤美織

芳井小 田中伶意

美星小 國次優里

美星小 徳山敬倫

総社小 大川哲

総社小 谷口雅恵

総社小 湊早希

総社中央小 種田裕斗

総社中央小 野崎淳子

常盤小 宇野紗彩

常盤小 北角共生

総社東小 田中伶亜

総社東小 仁宮悠登

秦小 田中茜

山手小 橋本ののか

山手小 山本夏希

清音小 大成伶奈

清音小 森葵唯

思誠小 河内拓己

上市小 小谷優奈

西方小 石原咲穂

刑部小 西村允秀

本郷小 新地優歌

新見南小 難波茜

金光小 武部美香

金光小 三宅克治

鴨方東小 中野太智

鴨方西小 黒田真優

六条院小 竹正早希

六条院小 中島あみ

六条院小 広地陽菜

東小 内田聡希

西小 水島麻菜美

南小 黒瀬美咲

北小 赤堀将希

北小 谷口ひかる

林田小 平田凌

鶴山小 湯栗愛

弥生小 伊禮章人

弥生小 早瀬殊莉

向陽小 長瀬洋子

佐良山小 島田亜希子

佐良山小 滝本昭佳

一宮小 本山綾奈

高田小 下山晴花

高野小 西山直希

高野小 丸山晶

河辺小 内田羽

大崎小 井上亜美

広野小 永吉智洋

広野小 山下柊真

加茂小 大田奈々子

広戸小 安達ひまり

喬松小 宇山和希

中正小 山形渚

誠道小 千後天樹

秀実小 酒井豪大

北房小 秋元千歩

美川小 川上翼

美川小 米山知子

河内小 谷口優人

遷喬小 横山綾香

米来小 辻原勇

勝山小 池田凌

湯原小 田口夏生

川上小 川崎壱星

勝田小 八田萌花

美作第一小 川西豊

美作北小 石原理菜

江見小 松嶋悠太

土居小 桑本歩ノ花

英田小 永吉仁実

新庄小 三輪一真

鶴喜小 福田唯李

勝間田小 岸本佳奈

奈義小 鈴木英笙聖

弓削小 長瀬芙美子

小学校（養護教諭・栄養教諭）

小学校の養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 養護教諭

＜小学校 養護教諭 退職＞

片上小 西田直美

御北小 西村三智子

城見小 鳥越昭子

巨瀬小 菅野忍

中井小 伊達和江

高尾小 松原典恵

鶴山小 田渕友子

川東小 槙野順子



＜小学校 養護教諭 転任＞

田井小（玉小） 小林静香

宇野小（玉原小） 名井笑子

玉小（宇野小） 中村瑞希

玉原小（田井小） 立石早紀

山陽北小（石相小） 安井登美恵

石相小（吉井中） 岩佐七海子

加賀東小（円城小） 横田直美

加賀西小（豊野小） 赤澤圭香

加賀南小（大和小） 堂中彩

万寿小（木之子中） 瀬川真生

中島小（宇治小） 宮本朋実

庄小（県立大学） 大西真莉香

第五福田小（郷内小） 長間美恵子

下津井東小（老松小） 大原美穂

郷内小（倉敷市教委） 横田祐子

上成小（出部小） 谷脇真莉子

沙美小（川辺小） 相田香織

川辺小（阿曽小） 佐能里菜

金浦小（高屋中） 松原唯

神島外小（落合中） 伊藤里紗

井原小（富家小） 稲生早希

出部小（金光竹小） 片岡聡子

美星小（井原小） 松山美年子

総社中央小（総社西中） 川上祥代

阿曽小（上成小） 米山志歩

秦小（沙美小） 杉原こはる

高尾小（上市小） 竹本純子

上市小（新見南中） 上田久美

矢神小（月田小） 田中陽子

金光竹小（軽部小） 日下美穂

金光吉備小（庄小） 平本裕世

早島小（下竹荘小） 大江緑

東小（美甘小） 西崎瑠里子

遷喬小（県総合教育センター） 小林英美

月田小（勝山小） 岡本ルミ

勝央北小（北房中） 岩野晃子



＜小学校 養護教諭 新採＞

総社小 渡邊恭子

南小 鈴木真子

鶴山小 福永彩夏

樫邑小 石橋杏菜

勝山小 頼経優妃

大野小 佐々木涼葉

■小学校 栄養教諭

＜小学校 栄養教諭 転任＞

加賀西小（大井小） 妹尾雅子

加賀南小（吉川小） 光畑和美

中庄小（中洲小） 林千尋

西阿知小（児島小） 中桐規代

児島小（倉敷市教委） 田中純子

富田小（豊洲小） 野林麻理子

箭田小（万寿東小） 冨谷圭子

大井小（井原小） 渡辺栄子

井原小（箭田小） 平尾久美子

落合小（豊野小） 奥田宣

北房小（落合小） 吉川直美

美作第一小（大原小） 藤原弥生



＜小学校 栄養教諭 新採＞

本荘小 小野綾華

小学校（事務職員）

小学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 事務職員

＜小学校 事務職員 退職＞

裳掛小 梶原福通

中島小 松原光葵

琴浦南小 山下梨紗

薗小 中村奈美

北川小 佐々木優衣

新本小 難波海

清音小 秋山双美

塩城小 舩越みどり



＜小学校 事務職員 転任＞

大崎小（日生中） 嶋田真子

西鶴山小（山陽東小） 渡邊明日翔

伊部小（邑久中） 酒井俊吾

日生西小（片上小） 岡洋子

日生東小（佐伯中） 花田美野子

牛窓北小（日生東小） 磯本茜

邑久小（吉永中） 遠藤真依

城南小（牛窓北小） 日下文総

加賀東小（津賀小） 松重有子

加賀西小（豊野小） 太田貴美子

加賀南小（吉備高原小） 立石七海

中島小（柏島小） 守安亜弥子

粒江小（矢掛中） 安井公美

菅生小（西江原小） 諏訪菜々子

豊洲小（西阿知小） 池田美希

西阿知小（庄中） 泉桃子

連島西浦小（真備東中） 鳥越操

下津井西小（新田中） 仁科真

柏島小（下津井西小） 槙野玲奈

長尾小（芳井小） 清水和希

岡田小（玉島北中） 石原薫

大島小（里庄中） 真田麗佳子

北川小（大島中） 櫛田輝子

稲倉小（大島小） 藤田亮子

西江原小（落合小） 三宅つぐみ

芳井小（高梁北中） 黒田裕子

総社中央小（早島中） 原典子

神在小（菅生小） 野崎千亜希

新本小（大崎小） 石原野々香

金光吉備小（神島外小） 田中いおり

六条院小（中川小） 金澤稔

里庄東小（六条院小） 佐藤優介

山田小（円城小） 妹尾好貢

中川小（山田小） 峯岡優子

東小（久世中） 下山藍

院庄小（川東小） 岡田亜美

勝加茂小（江見小） 坂田美緒

落合小（旭学園） 松田知也

河内小（勝加茂小） 平祐花

中和小（西粟倉小） 横野久美子

江見小（河内小） 立石樹

英田小（落合小） 福原大裕



＜小学校 事務職員 新採＞

吉永小 梶原綾乃

中庄小 奥夢華

琴浦南小 木村早紀子

薗小 江本光里

高尾小 上田志保

草間台小 荻野仁美

高田小 有田華梨

川東小 平松彩乃