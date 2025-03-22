¡ÖTHE LAST OF US¡×¥¨¥êーÌò¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸ー¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¼«ÊÄ¾É¤È¿ÇÃÇ ¨¡ º£¤Ç¤Ï¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×µ¤Ê¬
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖTHE LAST OF US¡×¤Ç¥¨¥êーÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸ー¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó1»£±ÆÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡¢¼«ÊÄ¾É¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥é¥à¥¸ー¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡Ê¿À·ÐÂ¿ÍÍÀ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØTHE LAST OF US¡Ù¥·ー¥º¥ó1¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¼«ÊÄ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼«ÊÄ¾É¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥é¥à¥¸ー¤Ë¤â¤½¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Àº¿À²Ê¤ÇÀµ¼°¤Ë¼«ÊÄ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥é¥à¥¸ー¡£¼Â¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡×¤ä¡Ö°ìÉ¤Ïµ¡×¤À¤È´¶¤¸¡¢¼«ÊÄ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«ÊÄ¾É¤Ë¤ª¤±¤ë´¶³Ð²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¹ÓÌî¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÉ¿åÉþ¤äËÉ´¨Ãå¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«ÊÄ¾É¤ÎÆÃÄ§¤Ï±éµ»¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¿Í¡¹¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤äÂ¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ò¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅª¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬±éµ»¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Î´Ä¶¤Ï¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼«ÊÄ¾É¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö½¸¹ç»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¤ëÊª¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¿©¤Ù¤ëÊª¤â»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡£
¥é¥à¥¸ー¤Ï¡¢¼«ÊÄ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ÊÃ±¤ÊÆü¾ï¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê´²Âç¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥É¥é¥Þ¡ÖTHE LAST OF US¡× ¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢ÊÆHBO¤ÈÆ±»þ¹ï¤È¤Ê¤ë2025Ç¯4·î14Æü¡Ê·î¡Ë10:00¤è¤ê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£
Source: