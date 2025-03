ラノベの名作『All You Need Is Kill』STUDIO4℃でアニメ化　原作や実写映画とは異なる視点とは？

あのトム・クルーズが主演してハリウッドで映画化されたライトノベルが桜坂洋の『All You Need Is Kill』(集英社)。続編の観測も絶えない中で、ハイエンドなアニメーションを送り出すことで知られる日本のアニメ制作会社、STUDIO4℃によってアニメ化されることが決まった。ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のアニメプロダクション部門が『ALL YOU NEED IS KILL』のタイトルで企画を発表したもので、エッジの効いたデザインのキャラクターやスリリングなアクションシーンが登場するPVも公開されてアニメへの期待を誘い、原作への関心を改めて喚起する。

「素晴らしい本小説のアニメーション映画化に携われることを光栄に思います。漫画化も、ハリウッド映画化もされた本作をアニメ化するにあたって、STUDIO4℃らしい映像表現で本作品の価値をさらに高められたらと思っています。そして、観た人が繰り返す日常の中にちょっとした生きる希望を見付けてもらえればと願っています」。アニメ『All You Need Is Kill』を監督する秋本賢一郎が発表に際して寄せたコメントが、STUDIO4℃という数々の話題作を生み出してきたアニメ制作会社ならではの表現で、作品世界に新しい展開をもたらしてくれそうな期待を誘う。

2004年に桜坂洋が刊行した『All You Need Is Kill』は、ファンタジーやラブコメといったティーンの読者層が読んで楽しい作品が多いライトノベルのカテゴリーにあって、ガチガチのSFアクションとして登場して話題をさらった。謎の生命体によって侵略を受け、滅亡の瀬戸際に追い詰められている人類の中にひとり、死んでは時間を戻る繰り返しの中に閉じ込められてしまった兵士が生まれた。ケイジという名の兵士が苦悩しながらも知識を溜め力を付けて逆転を狙おうとするストーリーが、解けないパズルに挑むようなスリルと興奮を与えてくれた。

日本だけでなく海外にも翻訳されて広がっていき、それを読んだプロデューサーが実写映画化を企画したところ、『トップガン』や『ミッション:インポッシブル』で世界トップの人気を誇るトム・クルーズが主演することになってしまった。今も含めて漫画やアニメがハリウッドで映画化される際に、原作のニュアンスが大きく改変されてしまって日本のファン的に残念な結果になることが日常的な中で、トップスターのトムが起用されるという奇跡が起こった。その上、映画はタイトルこそ『エッジ・オブ・トゥモロー』と変えられたものの、ストーリーは原作をほぼ踏襲していて、元からのファンを大いに満足させた。

トム自身もお気に入りだったようで。2014年の公開から10年が過ぎた現在も、ダグ・リーマン監督ともども続編への意欲を失っていないといった話が、ハリウッドから断続的に聞こえてくる。原作自体は単巻で続編はなく、映画公開時に執筆・出版される噂はあったものの現在まで発表はされていない。集英社で桜坂洋に『All You Need Is Kill』を書かせ、映画化の際もロンドンのスタジオに桜坂共々乗り込んでいった編集者の丸宝行晴氏が、2024年2月に亡くなったこともあって、企画自体が残っているかも不明だ。

ただ、トムに関心を失わせない魅力的な設定を土台に、ハリウッドで実写映画を手がけた才能と原作者が思いをひとつにすることで、何か動き出さないとも限らない。今回のアニメ化は、『All You Need Is Kill』という作品自体の存在感をここで改めて示すことに繋がり、ハリウッドでの実写映画の続編製作、それももちろんトム・クルーズ付きでといった展開を呼び込んだとしたら、逝去した丸宝氏も大いに喜ぶことだろう。

そこには、実写映画でトムが演じたケイジと同じような境遇に陥っているリタ・ヴラタスキを演じたエミリー・ブラントの登場も必須だろう。むしろリタの存在こそがSTUDIO4℃のアニメで大きくクローズアップされそうな見通しだけに、エミリー自身も再演を熱望しているリタという役に、トムにも増して取り組んでくれるに違いない。

アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』でリタがクローズアップされるというのは、リリースにある「原作や実写映画とは異なる新たな視点でストーリーを再構築。リタという一人の女性の内面にフォーカスを当て、彼女の孤独と苦悩、そして、ケイジとの出会いと成長の物語を描きます」といった文章から想定されていることだ。公開されたPVやティザービジュアルでも、リタが異形の存在を相手に戦い、死んでは何度も同じ時間を繰り返す様子が描かれている。

原作では、最初のうちはひ弱な新兵だったケイジの前に屈強な女性兵士として登場したリタ。映画でもそうした役にエミリーがなりきって、鍛え上げられて引き締まったボディを見せてくれた。これがアニメでは、リタの視点からストーリーが描かれていくことになりそう。ケイジと同じように未熟だったところからだんだんと成長していった先でケイジと出会い、原作や映画にあったような展開へと向かっていく。『All You Need Is Kill』のサイドBとでも言えそうだ。

『DEATH NOTE』の小畑健がコミカライズした漫画版がすでにありながら、そのままアニメ化するのではなく、アメリカンコミックともバンド・デシネともとれそうな日本離れしたルックでアニメ化するところに、世界を視野にして展開したい意識が伺える。監督の秋本は、映画『海獣の子供』(2019)でCGI監督を務めて壮大な海の世界を描ききり、映画『漁港の肉子ちゃん』(2021)では演出も担当してSTUDIO4℃の次代を担う存在になっている。ここで『All You Need Is Kill』を監督することで、作品の高い知名度もあって世界から注目を集める存在となりそうだ。

そうした盛り上がりの中で、やはり中心には原作者の桜坂洋がいてほしいところだ。格闘ゲームにのめり込む若者の日々を描いた『スラムオンライン』に短編を増補した『スラムオンラインEX』が刊行されてから10年以上が経ち、目立った活動をしていないおらず動静を気にされていたが、こうして新企画が動くということは今も健在だと言えるだろう。アニメ化を機会に世に改めて存在を示し、そして夢の実写版続編が決まった暁には、待望の小説版『All You Need Is Kill』続編を世に問うて欲しいところだ。