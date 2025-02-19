明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１６：００ 独・生産者物価指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
※東証グロース上場：フライヤー<323A>
出所：MINKABU PRESS
０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１６：００ 独・生産者物価指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
※東証グロース上場：フライヤー<323A>
出所：MINKABU PRESS