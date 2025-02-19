明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・失業率
０９：３０　豪・新規雇用者数
１６：００　独・生産者物価指数
１９：００　ユーロ・建設支出
２２：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数

○決算発表・新規上場など

※海外企業決算発表：ウォルマートほか
※東証グロース上場：フライヤー<323A>

出所：MINKABU PRESS