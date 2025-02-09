¡ÈÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤ÎÌ¾Á°¡É¤º¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¼Õºá¡ÖËÜÅö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÎÙÆÁ³Ø±¡¡ªÊü²Ý¸å¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÙPodcast¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦Ç÷ÅÄ¹§Ìé¤ÎÌ¾Á°¤ò¤º¤Ã¤È¡Ö¤µ¤³¤¿¡×¤È¸í¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤¬1ÅÙ½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë¡¢µÈ²¬¤¬¡Öº£Æü¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊµÈ²¬±é¤¸¤ë¡ËÀ§»Þ¤¬½ª»Ï¡Ø¤µ¤³¤¿¡Ù¡Ø¤µ¤³¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÌ¾¤Ï¡Ø¤µ¤³¤À¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ª´Ö°ã¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¼Õºá¡£
µÈ²¬¤ÎÄûÀµ¤ËÇ÷ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Í¡¢¡ØÀäÂÐÄûÀµ¤·¤Í¤¨¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Í¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡ÊµÈ²¬¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¥É¥ä´é¤Ç¤Í¡¢¡ØÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È¤µ¤³¤À¡É¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥ä´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£Æü¡È¤µ¤³¤¿¡É¡È¤µ¤³¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¡¢¤ï¤¶¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÈ²¬¤ò¥¤¥¸¤ë¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¡Ö¤µ¤³¤¿¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊÛ²ò¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÎé¤Ç¤¹¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£Ç÷ÅÄ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡×¤ÈµÈ²¬¤ò°Ö¤á¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
µÈ²¬¤ÎÄûÀµ¤ËÇ÷ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Í¡¢¡ØÀäÂÐÄûÀµ¤·¤Í¤¨¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Í¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡ÊµÈ²¬¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¥É¥ä´é¤Ç¤Í¡¢¡ØÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È¤µ¤³¤À¡É¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥ä´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£Æü¡È¤µ¤³¤¿¡É¡È¤µ¤³¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¡¢¤ï¤¶¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÈ²¬¤ò¥¤¥¸¤ë¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¡Ö¤µ¤³¤¿¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊÛ²ò¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÎé¤Ç¤¹¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£Ç÷ÅÄ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡×¤ÈµÈ²¬¤ò°Ö¤á¤¿¡£