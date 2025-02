ひと目見るだけでときめくリボンモチーフ！アニバーサリー「デコレーションケーキ」

アニバーサリーは、“Anniversary Ribbon of Love”をテーマとしたバレンタイン、ホワイトデー限定の可愛らしく華やかなデコレーションケーキを2025年2月1日(土)より順次販売中です。

アニバーサリー「デコレーションケーキ」

アニバーサリーは、“Anniversary Ribbon of Love”をテーマとしたバレンタイン、ホワイトデー限定の可愛らしく華やかなデコレーションケーキを2025年2月1日(土)より順次販売中。

■大切な人に想いを届けるリボン

2025年のバレンタイン、ホワイトデーのテーマは「Anniversary Ribbon of Love」。

感謝や愛、人とのつながりを象徴するリボンをメインモチーフに、ひと目見るだけでときめく、食べてとりこになる、特別な期間限定スイーツが楽しめます。

「バレンタインデコレーション」は、リボンに模様をあしらい特別仕様デザインに、「ホワイトデーデコレーション」は、真っ白のリボンにぴったりの繊細で可愛らしいハートのデザインを施しました。

また、一口サイズの可憐なチョコレートや、まるで宝石箱のようなクッキー缶、限定フレーバー入りのマカロン(札幌限定)も期間限定で販売します。

■バレンタインデコレーション

バレンタインデコレーション(東京デザイン)

バレンタインデコレーション(札幌デザイン)

スイートチョコレートとミルクチョコレートの2種類を使用した深みのある風味豊かでなめらかなチョコレートクリーム。

中にはフレッシュな苺をたっぷりとサンドしました。

リボン柄はこの時期だけの特別仕様です。

【商品概要】

商品名 :バレンタインデコレーション

販売価格 :3,456円(税込)

サイズ :直径 約10cm 2〜3名様分

販売期間 :2025年2月1日(土)〜14日(金)

WEB予約受付日 :受付中〜2月9日(日)まで

店頭予約受付日:受付中〜2月11日(火)18:00まで

※予約なしで購入出来ますが、数に限りがあります。

※予約は、店舗・WEBにて承ります。

※東京エリアの店舗と札幌エリアの店舗のデザインが異なります。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■ホワイトデーデコレーション

ホワイトデーデコレーション

苺をたっぷりサンドし、独自の黄金比率で2種類をブレンドしたこだわりのなめらかな生クリームとふんわりとした食感のスポンジのショートケーキです。

真っ白なリボンと小さなハートを散りばめた繊細で可愛らしい雰囲気に仕上がっています。

【商品概要】

商品名 :ホワイトデーデコレーション

販売価格 :3,240円(税込)

サイズ :直径 約10cm 2〜3名様分

販売期間 :2025年3月1日(土)〜14日(金)

WEB予約受付日 :2月10日(月)〜3月9日(日)まで

店頭予約受付日:2月21日(金)〜3月11日(火)18:00まで

※予約なしで購入出来ますが、数に限りがあります。

※予約は、店舗・WEBにて承ります。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■プティショコラ

プティショコラ(イメージ)

プティショコラ(詳細)

【4種類のフレーバーが楽しめる大人のチョコレート】

素材本来の味を活かし、一つひとつ丁寧に作り上げた濃厚で贅沢なチョコレート。

香ばしいアーモンドと合わせたチョコレートとの様々な味わいを楽しめます。

ラズベリーの甘酸っぱさ、サクサクとしたフィアンティーヌの食感、ピスタチオの濃厚な味わい、コーヒーの深いコクとカカオニブのほろ苦さなど、パティシエのこだわりの詰まったチョコレートです。

ひと口頬張れば素材の風味が口いっぱいに広がり、贅沢な余韻が続きます。

コーヒーや紅茶はもちろん、お酒とも楽しめます。

大切な方への贈りものに、自分へのご褒美に。

【商品概要】

商品名 :プティショコラ

販売価格:M(9個入) 2,808円(税込)

S(4個入) 1,620円(税込)

販売期間:販売中〜2025年3月14日(金)

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■プティデコ シャルモン(11種)

プティデコ シャルモン(11種)(イメージ)

プティデコ シャルモン(11種)(詳細)

【宝石箱のような詰め合わせ】

パティシエのこだわりが詰まった風味豊かなこの時期だけの特別なクッキー缶。

濃厚で後引く味わいの塩キャラメルショコラや香ばしいフロランタンのほか、プティサイズのクッキー、メレンゲなど、まるで宝石箱のようなカラフルで可愛らしい11種のスイーツが詰まっています。

サックリ、カリッ、ザクッ、しっとりと素材に合わせた異なる食感と共に楽しめます。

缶のカラーはブラウンとピンクの2色があります。

大切な方への贈りものに、自分へのご褒美に。

【商品概要】

商品名 :プティデコ シャルモン(11種)

販売価格:3,456円(税込)

販売期間:販売中〜2025年3月14日(金)

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

■マカロン(6個入)【バレンタイン&ホワイトデー限定】

マカロン(6個入)(イメージ)

マカロン(6個入)(詳細)

【限定フレーバー入り 6種のさっくり、しっとりマカロン】

さっくり、しっとりしたこだわりの生地に、素材の美味しさを活かしたガナッシュやクリームを合わせたマカロン。

チョコレートガナッシュには生クリームを使用し、自家製ジャムは保存料不使用の優しい甘さです。

一つひとつ丁寧に、パティシエが心をこめて手作りしています。

この時期だけの3種(キャラメルりんご、あまおう、ティラミス)と、人気の3種の定番フレーバーを詰め合わたバラエティ豊かな味わいが楽しめます。

大切な方への贈りものに、自分へのご褒美に。

【商品概要】

商品名 :マカロン(6個入)

販売価格:2,160円(税込)

販売期間:販売中〜3月14日(金)

※数量限定。

【取扱い店舗】

札幌円山店、大丸札幌店限定

■各百貨店オンラインショップについて

チョコレートや焼菓子など、一部商品は各百貨店オンラインショップも利用できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひと目見るだけでときめくリボンモチーフ!アニバーサリー「デコレーションケーキ」 appeared first on Dtimes.