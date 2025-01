Googleが開発初期段階のサービスを試すことができるプログラム・Search Labsで、トレンドのトピックに関するオーディオ概要を生成する「Daily Listen」を発表しました。Daily Listenについて、9to5Googleは「NotebookLMによく似ている」、Android Authorityは「NotebookLMと同様のアプローチを採用して最新ニュースを届けるツール」と報じています。

Google ‘Daily Listen’ is a personalized podcast based on Discoverhttps://9to5google.com/2025/01/08/google-discover-daily-listen/Google catches you up with 5-minute Daily Listen news summaries - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/daily-listen-3514525/Google Labs' latest experiment is an audio version of your Discover feedhttps://www.androidpolice.com/google-search-labs-daily-listen-discover-feed/Daily Listenは、GoogleのDiscoverで興味のある対象として選択したトピックから、最新情報をまとめた簡潔な5分以内の音声概要を生成してくれるというツールです。Daily ListenはiOSおよびAndroid版のGoogleアプリから利用可能で、Googleアプリのホーム画面に以下のように出現。「Daily Listen」には「Made for you」(あなたのために作られました)というラベルがついています。タップすると以下のように5分以内の音声概要が再生されます。ビジュアル要素は存在せず、画面上部には音声概要がテキスト形式で出力されるようです。テキスト下部には小さく「Generative AI is experimental」と表示されており、出力された音声概要に対するフィードバックが行えるようになっています。その下には音声コントロールが配置されており、音声を再生/一時停止したり、10秒巻き戻したり、別の音声概要へ移動したり、音声をミュートにしたりすることが可能です。さらに下部には音声概要に関連する記事が掲載されており、ユーザーが自身でさらに詳しく情報収集することができます。なお、関連記事を閲覧中でも音声概要を再生したままにすることができ、再生している場合は画面上部からいつでも音声を停止可能です。なお、記事作成時点ではDaily ListenをテストできるのはアメリカのAndroidおよびiOSユーザーのみ。テストを開始しても、Daily Listenが表示されるのには1日の時間がかかります。