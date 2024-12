10度目の大晦日大会「RIZIN DECADE」が本日31日、さいたまスーパーアリーナ(11:30開場/13:00開始)で開催される。

年末の風物詩らしく、今大会は20試合超えの大ボリューム。朝倉未来軍と平本蓮率いるブラックローズ軍の全面対抗戦7試合「雷神番外地」と、フェザー、ライト、フライ級の3タイトルマッチが組まれた「Yogibo presents RIZIN.49」が実施される。

国内MMAの総決算と形容するに相応しい充実のカードが揃ったが、海外大手ブックメーカー「bet365」では戦前オッズが公表されている。本記事では、本日12時時点での“直前オッズ”を紹介。オッズを裏切る試合展開にも期待したい。

■「RIZIN.49」大会当日の戦前オッズ

第14試合/フェザー級タイトルマッチ

鈴木千裕(2.30) vs. クレベル・コイケ(1.62)

第13試合/フライ級タイトルマッチ

堀口恭司(1.13) vs. エンカジムーロ・ズールー(5.75)

第12試合/ライト級タイトルマッチ

ホベルト・サトシ・ソウザ(1.86) vs. ヴガール・ケラモフ(1.86)

第11試合/伊澤星花(1.02) vs. ルシア・アプデルガリム(16.00)

第10試合/バンタム級王座次期挑戦者決定戦

元谷友貴(2.45) vs. 秋元強真(1.55)

第9試合/久保優太(8.50) vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(1.071)

第8試合/YA-MAN(5.00) vs. カルシャガ・ダウトベック(1.16)

第7試合/福田龍彌(1.27) vs. 芦澤竜誠(3.70)

第6試合/上田幹雄(1.80) vs. キム・テイン(1.95)

第5試合/神龍誠(1.55) vs. ホセ・トーレス(2.45)

第4試合/矢地祐介(1.25) vs. 桜庭大世(4.00)

第3試合/武田光司(1.28) vs. 新居すぐる(3.60)

第2試合/貴賢神(3.35) vs. エドポロキング(1.31)

第1試合/大雅(1.20) vs. 梅野源治(4.50)

■「雷神番外地」大会当日の戦前オッズ

第7試合/安保瑠輝也(1.30) vs. シナ・カリミアン(3.40)

第6試合/細川一颯(5.00) vs. 宇佐美正パトリック(1.16)

第5試合/野田蒼(8.50) vs. 篠塚辰樹(1.071)

第4試合/冨澤大智(1.86) vs. 三浦孝太(1.86)

第3試合/YURA(2.25) vs. 朝久泰央(1.64)

第2試合/安井飛馬(1.26) vs. 黒薔薇くん(3.80)

第1試合/五明宏人(1.44) vs. 赤田プレイボイ功輝(2.75)

(C)RIZIN FF