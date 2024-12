婚約を公表したばかりのセレーナ・ゴメスとベニー・ブランコが、シャンパングラスで祝杯を上げる様子をSNSに投稿した。セレーナはベニーから受け取った婚約指輪を着け、幸せそうに微笑みながら乾杯している姿が映っている。ある情報筋によると、2人は婚約成立後、家族や友人に連絡して一緒にお祝いしたそうで、今回の動画はその時のピクニックで撮影したものとみられている。【この記事の動画を見る】

セレーナ・ゴメスは11日(以下、日付はすべて現地時間)、左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪をはめた写真を自身のInstagramに投稿し、恋人ベニー・ブランコとの婚約を公表した。セレーナが「永遠が今から始まる」と投稿に言葉を添えると、コメント欄にはベニーが「ちょっと待って。これは僕の妻じゃないか」と微笑ましいメッセージを残した。さらに、セレーナの親友で歌手のテイラー・スウィフトが「私がフラワーガール(結婚式でバージンロードに花びらをまく少女)になるわ」とコメントするなど、多くのセレブから祝福メッセージが寄せられた。女優リリー・コリンズが「やった! 史上最高のニュース。お二人にとってこれ以上の幸せはない!」、女優ジェニファー・アニストンが「ハニー! おめでとう。スイートママ」、女優グウィネス・パルトロウが「セレーナ!」とコメントした。また、モデルのカーラ・デルヴィーニュはハートの絵文字を並べていた。ベニーから受け取った婚約指輪は、センターにマーキスカットのダイヤモンドが配され、バンドにはイエローゴールドのパヴェダイヤモンドが敷き詰められている。報道によると、マーキスカットのダイヤモンドは4カラットで、指輪の価格は20万ドル(約3100万円)から100万ドル(約1億5400万円)と見積もられている。セレーナとの婚約が成立したベニーは14日、セレーナと婚約の祝杯をする動画を自身のInstagramに投稿した。セレーナとベニーが屋外でピクニックを楽しむ様子が映った動画では、セレーナは白いフェイクファージャケットを羽織り、左手に婚約指輪を着けてシャンパングラスを持っている。手前に座るベニーがシャンパングラスを差し出すと、セレーナはそれに応えて乾杯した。彼女は大きな笑みを浮かべ、幸せに満ち溢れた表情だ。また動画には、セレーナが2015年にリリースした楽曲『Good For You』の一節「I’m on my marquise diamonds(私はマーキスカットのダイヤモンドを着けている)」が流れている。ベニーは、この歌詞を意識してマーキスカットのダイヤモンドの婚約指輪を選んだ可能性がある。この動画は、2人が婚約した当日、家族や友人を招いたお祝いのピクニックで撮影したもののようだ。ある情報筋は米メディア『People.com』の取材に応じ、ベニーがプロポーズした瞬間について「セレーナらしく、とても自然で、完全なサプライズでした」と語った。同情報筋によると、2人は婚約が成立した直後、興奮のあまり家族や友人たちに急いで連絡し、一緒に祝うことにしたという。「ベニーとセレーナは大喜びし、このニュースを愛する人たちと分かち合いたいと感じました。2人の間には、本物の信頼関係があります。」画像は『Selena Gomez Instagram「forever begins now..」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)