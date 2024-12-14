来週の【重要イベント】FOMC、米小売売上高、日銀金融政策決定会合 (12月16日～22日) 来週の【重要イベント】FOMC、米小売売上高、日銀金融政策決定会合 (12月16日～22日)



―――――――――――――――――――12月16日 (月) ――

◆国内経済

★10月機械受注 (8:50)

・10月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国11月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国11月小売売上高 (11:00)

★中国1-11月固定資産投資 (11:00)

・中国1-11月不動産開発投資 (11:00)

・ドイツ12月製造業PMI (17:30)

・ドイツ12月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏12月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏12月サービス業PMI (18:00)

・米国12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国12月製造業PMI (23:45)

・米国12月サービス業PMI (23:45)

・独首相の信任投票



―――――――――――――――――――12月17日 (火) ――

◆国内経済

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・英国11月失業率 (16:00)

・ドイツ12月Ifo景況感指数 (18:00)

・ドイツ12月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏10月貿易収支 (19:00)

・ユーロ圏12月ZEW景況感指数 (19:00)

★米国11月小売売上高 (22:30)

・米国11月鉱工業生産指数 (23:15)

・米国11月設備稼働率 (23:15)

・米国10月企業在庫 (18日0:00)

・米国12月NAHB住宅市場指数 (18日0:00)

・米国20年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★リスキル <291A> ：東証Ｇ上場

★黒田グループ <287A> ：東証Ｓ上場

〇アルプス物流 <9055> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月18日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・11月貿易収支 (8:50)

・11月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国11月消費者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏11月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・ユーロ圏10月建設業生産高 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国11月住宅着工件数 (22:30)

・米国11月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国7-9月期経常収支 (22:30)

・米国石油在庫統計 (19日0:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (19日4:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (19日4:30)

・タイ中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー

◆新規上場、市場変更 など

★キオクシアホールディングス <285A> ：東証Ｐ上場

〇ネオマーケティング <4196> ：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ファンケル <4921> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月19日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月首都圏マンション市場動向 (14:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・ユーロ圏10月経常収支 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国7-9月期実質GDP[確報値] (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国12月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

★米国10月コンファレンス・ボード景気先行指数 (20日0:00)

・米国11月中古住宅販売件数 (20日0:00)

・米国10月対米証券投資 (20日6:00)

・プーチン・ロシア大統領が年次大記者会見

・フィリピン中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、ナイキ 、フェデックス 、レナー

◆新規上場、市場変更 など

★ｄｅｌｙ <299A> ：東証Ｇ上場

★Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ <290A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――12月20日 (金) ――

◆国内経済

★11月全国消費者物価指数 (8:30)

・11月食品スーパー売上高 (13:00)

・11月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国12月中国最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ11月生産者物価指数 (16:00)

★米国11月個人所得 (22:30)

★米国11月個人消費支出 (22:30)

・米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (21日0:00)

・ユーロ圏12月消費者信頼感 (21日0:00)

【海外決算】

[米]カーニバル



―――――――――――――――――――12月21日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・臨時国会会期末



―――――――――――――――――――12月22日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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