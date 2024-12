デジタル版の「駅のスタンプ」集めも！山万「エキタグ」

山万は、2024年12月14日(土)より、山万が開発するユーカリが丘ニュータウンにて運行する、新交通システム山万ユーカリが丘線において、ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」の運用を全6駅で開始します。

■スタンプ帳ラベル

■設置駅とスタンプデザイン

■スタンプの取得時間・取得場所

デジタルスタンプNFCタグのサインを掲出します。

設置スタンプの取得時間は運行時間内とします。

また、取得場所は各駅に設置されている券売機付近に掲示予定(運用状況により変更の可能性があります)です。

■取得方法

「エキタグ」アプリをダウンロードし、駅に設置される「NFCタグ」にスマートフォンをタッチすることで取得できます。

■駅スタンプアプリ「エキタグ」とは

・駅などに設置された専用のNFCタグにスマートフォンをタッチすることで、デジタル版の「駅のスタンプ」集めができるアプリサービスです。

・取得した「駅のスタンプ」をお気に入りの写真に重ねて記録する「スタンプ活用機能」や取得したNFTコンテンツ「EKITAG Collection」を閲覧する機能があります。

●山万ユーカリが丘線の沿革

山万ユーカリが丘線は、山万が開発を手掛けるユーカリが丘において、全ての住居から最寄り駅までが徒歩10分圏内に住まう生活を実現するため、民間企業経営の鉄道事業としては戦後初の鉄道事業許可を受け、旧電鉄事業部(現公共交通事業部)が事業を開始しました。

ユーカリが丘では、1971年の開発着手当初から公共交通指向型開発(TOD=Transit Oriented Development)に取り組んでおり、公共交通を中心として、歩いて暮らせる街を目指して開発を行っています。

約250haあるユーカリが丘ニュータウンの中心部をテニスラケット型に周回する山万ユーカリが丘線は、運行当初から騒音、振動、排気ガスを生じない環境に配慮した持続可能な新交通システムとして、ユーカリが丘のシンボルとなっています。

●日本で初めての顔認証乗車システム

2024年6月15日より、日本で初めて本格導入した「ユーカリPASS(顔認証乗車システム)」は、パナソニック コネクト株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO:樋口 泰行)が提供する顔認証技術とジョルダンが提供する決済・チケット管理システム「JorudanStyle Point&Pass」を用い、非接触・非対面での本人確認とチケット確認、乗車管理を行うことで、シームレスな乗車を利用者の「顔」ひとつで実現できるようになりました。

地域内の公共交通の決済手段を現在の切符・磁気券から新たに顔認証によるキャッシュレス決済へと変更させることにより、公共交通機関の利便性を向上させていきます。

これまで磁気券を発券していた券売機についても、ユーカリPASSの導入にあわせて、QRコード乗車券を発行する券売機へ移行しました。

これにより、顔認証によるキャッシュレス決済を登録しない利用者でもQRコード乗車券での乗車が可能となりました。

●ユーカリPASS(顔認証乗車システム)のこれまでの取り組み

山万及びジョルダンは、利用者のニーズに対応した効率的で良好な交通環境を実現するために、2021年5月10日から、山万コミュニティバス(こあらバス)での顔認証乗車によるシステムの実証実験を開始し、同年9月15日には山万ユーカリが丘線でのサービスを追加し、2023年3月まで、複数の交通機関の連携を通じた交通環境(マルチモーダル交通体系)整備の実証実験を行ってきました。

実証実験では、山万ユーカリが丘線の各駅及びこあらバス各車両に顔認証端末を設置し、通行者の本人確認と決済・チケット管理システムの情報確認を即時に行い、利用者の利便性、実用性、街のサービスとしてのあり方の検討と構築を行いました。

●新交通システム「山万ユーカリが丘線」概要

運行系統数:1路線

運行時間 :4:35〜23:47(平日:ユーカリが丘駅)

4:35〜23:15(土日祝:ユーカリが丘駅)

所要時間 :1周約14分

運行車両 :3編成

料金形態 :大人(中学生以上):200円 小人(小学生以下):100円

【参考:「ユーカリが丘」概要】

1971年に開発が開始された、千葉県佐倉市に立地する総開発面積250ha(計画総人口約3万人)のニュータウンで、山万株式会社が開発を手掛けています。

「自然と都市機能が調和した新環境都市」を目指し、京成本線ユーカリが丘駅周辺の住宅・商業一体の超高層立体開発と、新交通システム「山万ユーカリが丘線」の各駅徒歩10分圏内に展開される一戸建の平面開発を行っています。

(2024年10月末現在人口:18,961人、世帯数:8,149世帯)

※「エキタグ」および「エキタグロゴ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

