¡ÚÆÈ¼«¡Û½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢¡ÈÀéÄ»¥Î¥Ö»÷¡É Èà»á¤È¤Î¸òºÝÇ§¤á¤¿¡ª¡Ö»ä¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×Æë¤ì½é¤á¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¡¿¥¹¥¯¡¼¥×Âè2ÃÆ
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢2010Ç¯10·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç ¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É ¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Íµ¤ºÆÇ³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î2020Ç¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥é¥Ã¥×Æ°²è¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îã¦Éô´õÈÁ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢»ëÄ°²ó¿ô3500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ð¥º¤ê¡£
¡¡°ÊÍè¡¢Äê´üÅª¤Ë³Ú¶Ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï32Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£²»³Ú·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀ¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¼ã¤¤½÷ÀÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¿·ºî¤ò½Ð¤»¤ÐÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤Ë¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¼ç½ÐÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØANGEL¡Ù¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÍÆ»Ñ¤¬¡¢¡ØÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤36ºÐ¡Ù¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢20Âå¤è¤êÃÇÁ³µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¶¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¤µ¤é¤ËYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë½ÅÀ¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÅÀ¹¤ÎÃÎ¿Í¤À¡£
¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Îø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤é·ëº§¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇË¶É¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÈà»á¤Ï¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¡¢Ä¹¤¯¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡£²»³Ú´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òºÝ¤Î¤³¤È¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤¿ËÜ»ï¤Ï¡¢ÀéÄ»¥Î¥Ö»÷¤ÎÃËÀ¤È½ÅÀ¹¤¬¥Ñ¥ó²°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸ø±à¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò·ã¼Ì¤·¤¿¡£½ÅÀ¹¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÃËÀ¤À¤¬¡¢Èà¤³¤½¤¬¸òºÝÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢¼«Âð¤Ç¿ÆÍ§¤Îã¦Éô¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢YouTubeÆ°²è¤Î¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë½ÅÀ¹¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ò¤«¤ï¤¹½ÅÀ¹¡£¤À¤¬¡¢²£¤Ç»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ïã¦Éô¤À¡£
¡Ö´õÈÁ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä²¿¥Ð¥é¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ã¦Éô¤Î ¡È¤¦¤Ã¤«¤êË½Ïª¡É ¤ËÏµÇâ¤·¤¿½ÅÀ¹¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ÑÇ°¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡Ä¡ÄÇ§¤á¤Þ¤¹¡ª¡¡6Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Ãç¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢´õÈÁ¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ç¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê½ÅÀ¹¡Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Î¿Í¤È¤Ä¤¹ç¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÀë¸À¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤Ä¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¾å¤Ç¤¤¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±À³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±À³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÈà¤¬»ä¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´õÈÁ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø»ä¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£·ëº§¤Ï´õÈÁ¤Á¤ã¤ó¼¡Âè¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ç¤¹¡£Èà»á¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤Î¤Û¤¦¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Îµ»ö¤¬½Ð¤¿¤é¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¼Õ¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â»ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½ª»Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿½ÅÀ¹¡£¤¤¤Ä¤«¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£