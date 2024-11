『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクター、ピースメイカーを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2の初映像が米公開となった。

米Maxが近日公開を控えた番組を紹介する2分弱の映像をリリース。動画の1分18秒より「ピースメイカー」シーズン2のファーストルックが登場する。

映像では、「どんなに離れていても、誰も俺たちを引き裂けないぞ!」とのセリフとともに、ピースメイカー役で主演するジョン・シナが登場。続いてビジランテ/エイドリアン・チェイス役のフレディ・ストローマ、映画『スーサイド・スクワッド』2作でジョエル・キナマンが演じた軍人リック・フラッグの父親で、初登場となるリック・フラッグ・Sr.役のフランク・グリロ、エミリア・ハーコート役のジェニファー・ホランドも姿を見せる。

ティザーのラストでは、レオタ・アデバヨ役のダニエル・ブルックスとジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジーも加わり、メンバーが集結してビールで乾杯。久々の再会を喜ぶ姿が何とも微笑ましい。

このラインナップ映像では、映画『DUNE/デューン 砂の惑星』シリーズの前日譚ドラマ「Dune: Prophecy(原題)」をはじめ、『IT/イット』シリーズの前日譚ドラマ「Welcome to Derry(原題)」、「THE LAST OF US」シーズン2の映像なども紹介されている。

“No matter how far away we are from each other, no one will ever break us apart.” DC Studios’ season 2 debuts on in 2025.