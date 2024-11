女優マーゴット・ロビー(34)が、映画プロデューサーである夫トム・アッカリー(34)との間に第1子が誕生したことが明らかになった。現地報道によると、マーゴットは10月に男児を出産したという。マーゴットは今年7月に妊娠が分かり、出産の4日前にはマタニティ姿で外出しているところが目撃された。10月末には、トムが段ボール箱に入った紙おむつを受け取る場面が撮影されたばかりだった。

マーゴット・ロビーは7月7日(以下は現地時間)、夫トム・アッカリーとイタリアのコモ湖で休暇を過ごしていた際、ふっくらしたお腹が目立つ服装で外出する姿が撮影された。マーゴットは以前のインタビューで、「妊娠について聞かれるのはうんざり」と話していた。そのため、妊娠中であることを明確に見せることで、世間に暗黙のメッセージを送ったという憶測が流れた。その5日後、英ロンドンで開催されたウィンブルドン選手権にマーゴットがトムと手を繋いで現れた。この時、白地にドット柄のワンピースを着た彼女のふっくらとしたお腹が目立っていた。9月9日には、米ロサンゼルスでマーゴットとトムがプロデュースした映画『My Old Ass』のプレミア上映が行われた。レッドカーペットではマーゴットがタイトなグレーのロングドレス姿で登場し、大きなお腹が出産間近であることを示していた。マタニティ姿の彼女が公の場で最後に目撃されたのは10月13日、ロサンゼルスのサンタモニカにある編集スタジオから出てきたところだった。この時は、身体にフィットした黒いロングドレスにカーディガンを羽織り、片手を腹部にあてながら歩く様子が撮影された。その4日後、マーゴットがトムとの第1子を無事出産していたことが明らかになった。英メディア『Mail On Sunday』が11月2日、マーゴットは出産予定日前に陣痛が始まり、10月17日に男児を出産したことを報じた。現在のマーゴットとトムは米ロサンゼルスのベニスビーチで暮らしているが、英国に住むトムの両親が孫に会うため渡米の準備をしているという。トムの両親にとって、赤ちゃんは12人目の孫にあたるそうだ。なお10月29日には、トムが自宅近くでベビー用品を買い込んでいるところが撮影された。現地メディアが掲載した写真には、黒いTシャツとジーンズ姿のトムが、紙おむつメーカー「Coterie」から届いた段ボール箱を受け取るシーンが捉えられていた。マーゴットとトムは2013年、映画『フランス組曲』(2015年公開)の撮影現場で出会ったことをきっかけに交際を始めた。2016年にマーゴットの出身国であるオーストラリアのゴールドコーストで極秘結婚した。2人は交際当時からプライベートを守っており、結婚後も私生活を公表することはなかった。第1子誕生についてもコメントなどを発表しておらず、親族や友人たちも沈黙を守っている。画像2枚目は『My Old Ass Instagram「our hearts are full after last night’s #MyOldAss premiere」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)