ËêÌîÃÒ¾Ï¤Î½éÎø¡ÖËº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ä¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È½éÎø¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖËêÌî¤µ¤ó¡¢½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ËêÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Á¡¢Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ËêÌî¤Ï¡Ö7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÄËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡¢»³Î¤¤«¤é¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¡¢ËêÌî¤Ï¡Ö1993Ç¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬È¯Â¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖËêÌî¤µ¤ó¡¢½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ËêÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Á¡¢Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ËêÌî¤Ï¡Ö7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÄËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡¢»³Î¤¤«¤é¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¡¢ËêÌî¤Ï¡Ö1993Ç¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬È¯Â¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£