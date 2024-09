¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡ªFELT Bicycles¡ÖFR 4.0¡¿VR 4.0¡×

スポーツバイクブランド「FELT Bicycles」は、今夏発売した新型FR 4.0/VR 4.0の特別試乗会を2024年10月19日(土)、10月20日(日)に開催します。

FELT Bicycles「FR 4.0/VR 4.0」

開催日:2024年10月19日(土)、10月20日(日)

場所 :荒川BASE cycling station(東京都足立区宮城2-11-13)

料金 :荒川BASEでのワンドリンク制(試乗自体は無料)

各日とも当日参加が可能ですが、予約の方の優先時間帯があります。

〇新型FR 4.0/VR 4.0について

新型FR 4.0/VR 4.0は、FELT Bicyclesのブランドマニフェスト“FELT is FAST”を体現するフラッグシップロードバイクです。

誤魔化しが効かないシンプルなダイヤモンドフレームには、FELT Bicyclesが誇る最先端のエアロダイナミクスとカーボンレイアップの技術が投入されており、ロードバイクの新しいステージを感じさせる仕上がりとなっています。

VR 4.0 | ロード&グラベルのギャップを繋ぐオールロード

〇特別試乗会について

新モデルをご試乗いただく前に、スタッフが新モデルのテクニカルな特長や、ブランドの歴史が紡いできたエンジニアリングを詳しく解説。

ご成約時に使える豪華特典引換券をプレゼント。

