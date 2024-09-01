Ž¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤Ê¤¼¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤«Ž£Å·¹Ä²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¹Ä°Ì¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ÃË»Ò¤ÎÈá°¥
¢£½©¼ÄµÜÊ¸¿Î¿Æ²¦¤Ï°¥¤·¤¤
¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬Å·¹Ä²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ä°Ì¤ò·Ñ¤°²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤ÃË»Ò¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢½©¼ÄµÜ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¤Ò¤É¤¯°¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
½©¼ÄµÜÊ¸¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¹Ä»Ì¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ä»Ì¤È¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂè1°Ì¤Î¹ÄÂ²¤ò¤µ¤¹¡£
¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Ä»Ì¤¿¤ë¹Ä»Ò¤ò¹ÄÂÀ»Ò¤È¤¤¤¦¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½©¼ÄµÜ¤Ï¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤ÎÄï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤Ï¡¢¹ÄÂÀÄï¤Îµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¹Ä»Ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ÎÎ©¾ì¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÎ©¾ì¤Ï¡¢¤½¤Î»ÒÂ©¤Ç¤¢¤ëÍª¿Î¿Æ²¦¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂè2°Ì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÅ·¹ÄÂ¨°Ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏË³¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÅ·¹Ä¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¾ÍèÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤ë¿Æ²¦¤Ë¤Ï¡ÖÄë²¦³Ø¡×¤¬¼ø¤±¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½©¼ÄµÜ¤Ë¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·»¤Ç¤¢¤ë¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¼ø¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ø¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×
ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Î¹Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆµÜÃæº×ã«¤ò»Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Âçº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤¬Ä¾ÀÜ¿À¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æº×ã«¤ò¹Ô¤¦¤Î¤À¡£½©¼ÄµÜ¤ÏµÜÃæº×ã«¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤â¡¢¼«¤éº×ã«¤ò»Ê¤ëÌò³ä¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
Å·¹Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¹Ä¼¼³°¸ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢½ô³°¹ñ¤Î¸µ¼ó¤Ê¤É¤ÈÂÐÅù¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Þ¤¸¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤â¡¢½©¼ÄµÜ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×
»ä¤¬½©¼ÄµÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Î©¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÛ£Ëæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¢£¿Æ²¦¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï´í¸±
ÀïÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÈá°¥¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÀïÁ°¤Ë¤Ï²ÈÆÄÁêÂ³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Å·¹Ä²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âå¡¹·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÀ²È¤ä¾¦²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃË»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ²È¤ò·Ñ¤²¤ë¤Î¤Ï°ì¿Í¤Ç¡¢¼¡ÃË¤ä»°ÃË°Ê²¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤ë¤«¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤Û¤«¤ËÆ¯¤¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å·¹Ä²È¤Î¾ì¹ç¡¢Å·¹Ä¤Î°Ì¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËºÇ½é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè1¹Ä»Ò¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÀÎ¤ÏÅ·¹Ä¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âè2¹Ä»Ò¤ËÂ¨°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬É¬¤º¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹Ä°Ì¤Î·Ñ¾µ¤ò¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âå¡¹¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤Î¤Û¤«¤ËÂ¦¼¼¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ²¦¤äÆâ¿Æ²¦¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Æ²¦¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Å·¹Ä¤Î¤â¤È¤Ø²Ç¤¤¤À¹Ä¹¡¤äÂ¦¼¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÝ´Ø²È¤Ê¤É¤Î¸ø²È¤Î²È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Æ²¦¤òÂ¨°Ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë²èºö¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤·¤¿ÂçÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÁÔÀä¤Ê»à¤ò¤È¤²¤¿ÁáÎÉ¿Æ²¦
¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤¬Èá·à¤òÀ¸¤ó¤ÀÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
785Ç¯¤ËË×¤·¤¿ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¡¢Ê¿°ÂµþÁ«ÅÔ¤ò¤Ê¤·¤È¤²¤¿´¼ÉðÅ·¹Ä¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢·»Äï¤Ç¤âÊì¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´¼ÉðÅ·¹Ä¤ÈÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¡¢¸÷¿ÎÅ·¹Ä¤ÈÅÏÍè·Ï¤Î¹âÌî¿·³Þ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±Êì¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¡£
´¼ÉðÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤¹¤ë¤È¡¢ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´¼ÉðÅ·¹Ä¤Ë¤Ï°ÂÅÂ¿Æ²¦¤È¤¤¤¦¸å·Ñ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¡¢ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¡¢´¼ÉðÅ·¹Ä¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃæ·Ñ¤®Ìò¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4Ç¯¸å¡¢ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¡¢Åö»þÂ¤±Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¹²¬µþ¤ÎÂ¤Ä¹²¬µÜ»È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ£¸¶¼ï·Ñ¤Î°Å»¦»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÃÏ°Ì¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢²µ·±»û(¤ª¤È¤¯¤Ë¤Ç¤é)¤ËÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢Ã¸Ï©Åç¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹³µÄ¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢10ÆüÍ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀä¿©¤·¡¢¤½¤ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Ï¸µ¹ÄÂÀ»Ò¤È¤·¤ÆÁÔÀä¤Ê»à¤ò¤È¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤Á¤Ëã®(¤¿¤¿)¤ê¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿òÆ»(¤¹¤É¤¦)Å·¹Ä¡×¤Èëë¹æ(¤·¤´¤¦)¤òÄÉÂ£¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎî¤ÏÃú½Å¤Ëã«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èá·à¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡ÖË¡¿Æ²¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤È¡¢ÁáÎÉ¿Æ²¦¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÆàÎÉ»þÂåËö´ü¤È¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£½©¼ÄµÜ¤¬¼«¤éÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ËÅÈ¿¤ò´ë¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Å·¹Ä¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¿Æ²¦¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤¤¿Æ²¦¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖË¡¿Æ²¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë¡¿Æ²¦¤È¤Ï¡¢½Ð²È¤·¤¿¿Æ²¦¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤¹¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Ë¡¿Æ²¦¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖÆþÆ»¿Æ²¦¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÆþÆ»¿Æ²¦¤Ï¿Æ²¦¤È¤·¤Æ¤ÎÀë²¼(¤»¤ó¤²)¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤Ë½Ð²È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢½Ð²È¸å¤Ë¿Æ²¦Àë²¼¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈË¡¿Æ²¦¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢Î¾¼Ô¤Î¶èÊÌ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Ë¡¿Æ²¦¤È°ì³ç¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤ÈÊ©¶µ³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÆ»
½Ð²È¤·¤ÆÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¤¼Î¤Æ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ê¤Î¤À¡£
ÃæÀ¤¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¡¶µ¤¬À¯¼£¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ÀÊ©¤Ø¤Îµ§禱(¤¤È¤¦)¤äµ§´ê¤ò¹Ô¤¦ÁÎÎ·¤Ï¡¢À¯¼£¾å¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë¡¿Æ²¦¤Ï¡¢Ê©¶µ³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èæ±Ã»³±äÎñ»û¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅ·ÂæºÂ¼ç(¤¶¤¹)¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ä¼¼¤Ë¿¼¤¤¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç³Ê¤Î¹â¤¤ÌçÀ×»û±¡¤ÎÌç¼ç¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÇ«¤Î¤¿¤á¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤ëË¡Í×¤ò»Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ§禱¤äµ§´ê¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂç¤Ê¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ²¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¤ÆÂ¯³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð²È¤·¤ÆË¡¿Æ²¦¤È¤Ê¤ê¡¢Ê©¶µ³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ë¡¿Æ²¦¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀ¤¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¹ñ²È¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£½Å¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹Ä»Ì¤ÎÈ¯¸À
ËëËö¤Ë¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÏÊ©¶µ¤È¤«¤«¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ë¡¿Æ²¦¤Ï´ÔÂ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ÄÂ²¤Ï½Ð²È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤¤¿Æ²¦¤Ï¡¢Ë¡¿Æ²¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
À¤´Ö¤â¡¢Å·¹Ä¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Çö¤¤¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë½Å¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÈ¯¸À¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¹ñÌ±¤â¡¢½©¼ÄµÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½©¼ÄµÜ¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÏËþÂ¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ù°Ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢½©¼ÄµÜ¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·»Äï¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï5Ç¯¤À¡£¤«¤Ê¤êÈùÌ¯¤ÊÇ¯Îðº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢½©¼ÄµÜ¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸÷¿ÎÅ·¹Ä¤Î62ºÐ¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÎð¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤â58ºÐ¤À¡£
¢£½©¼ÄµÜ¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ÎÅ·¹ÄÀ©
ÇÀ²È¤ä¾¦²È¤Ê¤é¡¢¤½¤Î²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Î¿Æ²¦¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Î»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹Ä¼¼²ñµÄ¤ÎµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢²¦¼¼¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢½©¼ÄµÜ¤â¤½¤ÎÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Î»öÍ³¡×¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤ÏÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÅ·¹ÄÀ©¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÈá°¥¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë