SF9¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDon¡ìt Worry, Be Happy¡×MV¸ø³«¡Ä²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É
SF9¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
SF9¤ÏËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¡¢14th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFANTASY¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDon't Worry, Be Happy¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¿¼¹ï¤Ê¥à¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¼é¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDon't Worry, Be Happy¡×¤Îºî»ì¤Ë¤Ï¡¢¥è¥ó¥Ó¥ó¤È¥Õ¥£¥è¥ó¤¬»²²Ã¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SF9¤ÏËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¡¢14th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFANTASY¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDon't Worry, Be Happy¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¿¼¹ï¤Ê¥à¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¼é¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDon't Worry, Be Happy¡×¤Îºî»ì¤Ë¤Ï¡¢¥è¥ó¥Ó¥ó¤È¥Õ¥£¥è¥ó¤¬»²²Ã¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£