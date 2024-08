『』シリーズ第3作は、もっとダークなラストを迎えるかもしれなかった?ヒュー・ジャックマンがウルヴァリン役の復帰を表明し、企画が(MCU)の『デッドプール&ウルヴァリン』として始動するより以前、まだ『デッドプール3』として仮構想されていた頃の物語の、悲劇的な展開をライアン・レイノルズが明かしている。

『デッドプール&ウルヴァリン』では、道中罵り合っていたデッドプールとウルヴァリンが協力し、クライマックスでは二人の行手を阻む軍団との大立ち回りを見せた。ヒロイックで爽快感溢れるバトルシーンとなったが、製作も務めるライアン・レイノルズは『デッドプール3』として構想していた時代、別のストーリーを考えていた。レイノルズは、2020年~2021年ごろ独自に書いていたという概要の詳細を米にて披露した。

この物語でウェイド・ウィルソンはデッドプールとしてのヒーロー活動を辞めており(これは『デッドプール&ウルヴァリン』に引き継がれた)、スーツや暴力沙汰から離れ、自分探しの旅に出ている。彼はカルト的なものにのめり込んでいて、友人であるコロッサスはこうした状態から彼を抜け出させたいと考えている。

口汚くてお喋りな俺ちゃんだが、このバージョンで彼は汚い言葉も一切吐かず、とても純潔になっている。しかし、マドンナの“Like a Prayer”が流れるクライマックスのアクションシーンでコロッサスが倒れてしまう。

コロッサスが地に崩れると、『デッドプール2』(2018)の終盤で死にかけていたデッドプールがなかなか死なず、看取ろうとしていた友人たちが困惑するというシーンが蘇る。『デッドプール2』では、瀕死のウェイドがコロッサスに「ファックと言ってくれ。一度でいいから一緒に言おう」と持ちかけていたが、今度は死にゆくコロッサスが「ウェイド、ファックと言ってくれ」と頼む。

すっかり感傷的になっていたウェイドが「え、何?」と困惑すると、コロッサスは「さぁ、一緒に言おう。大丈夫だ、3つ数えてから言うぞ」と続ける。そしてコロッサスが「ワン、ツー……」と数え、ウェイドが声に出さずに「ファック」と呟く頃には、すでにコロッサスは息を引き取っていた……、という悲劇的な展開を考えていたそうだ。

コロッサスが息絶えた後、カメラは固定されたままで、デッドプールはフレームの外へと去っていく。その後、カメラはコロッサスの死体を2分ほど延々と写し続けるという、とんでもない流れだったそうだ。

すると、デッドプールのスーツに再び身を包んだウェイドがようやく画面内にカムバック。刀を抜き、扉を蹴り開け、そこでマドンナの“Like a Prayer”がかかり、デッドプールが敵の軍団(レイノルズは「わからないけど、ゾンビ集団とか」と話している)に立ち向かっていく、というクラマックスだったという。

『デッドプール&ウルヴァリン』でも大々的に使用されることになったマドンナの“Like a Prayer”は、もともと絶対に使いたい楽曲だったわけだ。レイノルズらはこの曲の使用権を得るために、マドンナの元を直談判に訪れている。「もしマドンナに断れられてしまったら、どうしていいか正直わかりませんでした。プランBは、もう一度頼み込むというものでした。まずいですよね」と、レイノルズはそれほど“Like a Prayer”に賭けていたようだ。

この初期構想でデッドプールと戦う悪役が誰だったかは忘れてしまったというレイノルズだが、「とてもパワフルなシークエンスだった」と気に入っていたようだ。実はこのアクションシーンでは、カメラが左から右に向かって動いていくという構図を想定していたそうで、これは『デッドプール&ウルヴァリン』で二人が大軍を次々と倒していくシーンの演出にそのまま活用されることとなっている。

レイノルズが2017年頃から構想していたというこのカメラワークの着想元はデヴィッド・リーンの『アラビアのロレンス』(1962)。対象物をフレーム内で左から右へと動かすことで、前に進んでいく感覚や旅路の感覚を演出するのが狙いだったという。

ちなみに『デッドプール3』は一時期頓挫の危機に陥っていたことがある。ある時、レイノルズとショーン・レヴィは完全に煮詰まってしまい、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギに企画中断の相談をするつもりだった。しかし、その会議の当日になって、ヒュー・ジャックマンからウルヴァリン再演を受け入れるというによって、全てが好転したという。さまざまな構想や奇跡が絡み、長い道のりを経て『デッドプール&ウルヴァリン』は完成したのだ。

