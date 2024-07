オンラインデザインプラットフォームのCanvaが、AI画像生成サービスのLeonardo.Aiを買収したことを発表しました。Supercharging Leonardo.Ai’s Innovation with Canva | A New Era of Creativityhttps://leonardo.ai/news/supercharging-leonardo-with-canva/

We’re thrilled to announce our plans to join forces with @Canva, which will supercharge the speed & scale that we’re building https://t.co/LlErGl3jwe. ???? pic.twitter.com/l23r3N2reY— Leonardo.Ai (@LeonardoAi_) July 30, 2024

???? Exciting news: Welcome, @LeonardoAi_! ????



Since 2013, Canva's mission has been to empower everyone to design. Today, we're thrilled to join forces with Leonardo AI, a leader in generative AI. ????



Leonardo’s team and tech will boost our AI capabilities, enhancing our products… pic.twitter.com/qe4wy2ttm3— Canva (@canva) July 30, 2024

Being part of the @Canva family means just that. We’re part of the family - but we’ll continue to run as https://t.co/LlErGl3jwe - as an independent platform, building for our community with creativity at our core. ????— Leonardo.Ai (@LeonardoAi_) July 30, 2024

Canva to Acquire Generative AI Platform Leonardo.AI to Bring Leading Visual AI to Every Organization | Business Wirehttps://www.businesswire.com/news/home/20240729977410/en/Canva acquires Leonardo.ai to boost its generative AI efforts | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/29/canva-acquires-leonardo-ai-to-boost-its-generative-ai-efforts/Canvaはウェブブラウザ上でさまざまなデザインを作り出すことが可能なサービスで、誰でも簡単にバナーやSNS用の画像を制作できることが特徴です。2023年にはAIによる画像生成機能「Magic Studio」も搭載してユーザー数を増やし、2023年のCanvaの年間収益は21億ドル(約3300億円)を超え、2024年7月時点で月間1億8000万人のアクティブユーザーを獲得しています。一方のLeonardo.Aiは2022年にオーストラリアで設立されたスタートアップで、広告やファッション、建築などの業界向けのAI画像生成が可能なほか、プラットフォーム上にユーザーが独自のインフラを構築できるAPIも提供しています。Leonardo.Aiの画像生成AIは、ユーザーがテキストプロンプトを入力してから、ある程度のスケッチを描き込むことで、テキストとスケッチの両方のプロンプトに基づいてリアルタイムで写実的な画像を生成できることが特徴です。サービス開始以降、Leonardo.Aiは着実な成長を続け、記事作成時点でのユーザー数は1900万人以上で、これまでに10億枚以上の画像が生成されたとのこと。今回のCanvaによるLeonardo.Aiの買収によって、CanvaのMagic StudioにLeonardo.Aiの技術が統合されることになります。Canvaの共同創業者兼最高製品責任者であるキャメロン・アダムス氏は「今回の買収により、既存のMagic Studioツールをより強力にすることや、Leonardo.Aiのモデルを利用した新しい生成AI機能をCanvaに直接導入できるかもしれません。CanvaとLeonardo.Aiのコラボレーションはまだ始まったばかりですが、CanvaのAIでユーザーの可能性を拡大できることを楽しみにしています」と述べています。また、アダムス氏は「私たちは、画像やデザイン生成などの生成ソリューションを含むAIを活用したワークフローの構築に重点を置いています。Canvaのワークフローと新しい生成機能を組み合わせることで、Leonardo.Aiの製品を使用しつつ、Canvaを使用するチームや企業の成長基盤に新たな可能性を提供することができます」と語りました。今回の買収に伴いLeonardo.Aiの経営陣を含む120人の従業員全員がCanvaに加わることになります。Leonardo.Aiは「Canvaファミリーの一員に加わることになりますが、Leonardo.Aiは独立したプラットフォームとして、コミュニティのために開発を進め、創造性を中核に据えて運営を続けていきます。Leonardo.Aiの全てのツールはこれまでと同じプランと価格で提供されます」と報告しました。なお、金銭的条件を含む今回の買収の詳細をCanvaは明かしていません。一方でアダムス氏は「現金と株式の組み合わせです」と述べています。