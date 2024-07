CENTRICは、一般財団法人日本予防医学協会が事務局として活動している九州・福岡健康経営推進協議会の趣旨に賛同し、サポーター会員として登録しました。

CENTRIC「九州・福岡健康経営推進協議会」サポーター会員登録

6月21日より半年間の期間で定期開催されるメンタルヘルス研修会<人材を活かす真の復職プログラム>に参加し、企業としてのメンタルヘルス対応を学び考え方を導入することで、熊本県や九州地区の企業の経済発展・健康経営推進に貢献していきます。

▼経済産業省HP

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

